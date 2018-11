En primera instancia el árbitro no lo cobró, pero tras aviso del VAR decretó el penal para el Barcelona. Casi un mes después de la goleada azulgrana ante el Real Madrid (5-1) -que supuso la destitución de Lopetegui- el Comité Técnico de Árbitros de España reveló la conversación que se dio entre el colegiado principal de aquel clásico y el VAR en la falta de Varane sobre Suárez.

Sobre los 27 minutos del duelo, el uruguayo cayó en el área tras disputar un balón con el defensor francés. José María Sánchez Martínez, el juez principal, señala saque de meta para el Madrid, pero ahí interviene el VAR, y así es como se dio el diálogo que finalmente terminó por señalar la pena máxima.



"¡Balón! ¡Balón! ¡Balón! ¡Para mí saca balón!", se escucha decir a Sánchez Martínez después de que su asistente grite "¡correcto!". Sin embargo, la caída de Suárez deja dudas y la sala del VAR avisa al colegiado: "No reanudes, por favor. No reanudes. José María, ¿has dicho que para ti toca balón, verdad? No reanudes".



"Varane no toca balón. Varane golpea a Luis Suárez", le dicen a Sánchez Martínez mientras éste corre para visualizar la jugada en la pantalla. "A ver. ¿El contacto? Para mí es correcto. Vale, perfecto. Sí, penalti. A ver, a ver, a ver ahí... vale, perfecto, sin tarjeta", dice el árbitro, quien cobra la fatla que supuso el 2-0 del Barza.



El video de esta conversación fue presentado por Velasco Carballo, presidente de los árbitros, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas como un "regalo" a los periodistas que asistieron este miércoles a las jornadas arbitrales. La jugada fue escogida por "ser la más mediática" y el objetivo es mostrar cómo funciona el diálogo entre la sala del VAR y el árbitro principal, y su protocolo de actuación.