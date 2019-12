España







¡Griezmann regresa a Anoeta! Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO: juegan por la jornada 17 de Liga Santander | vía ESPN 2 Barcelona vs. Real Sociedad (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN 2 y Movistar LaLiga / 10:00 a.m.) se ven las caras en el partido de la jornada 17 de la Liga Santander en el estadio Reale Arena o Anoeta. Sigue el MINUTO A MINUTO por Depor.com