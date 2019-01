¿Fue o no fue penal? El VAR y la polémica de Arturo Vidal en el Barcelona vs. Sevilla

La polémica del partido que fue arreglada gracias al VAR. Centro que llegó desde la izquierda de parte de los andaluces y la pelota choca en Arturo Vidal. ¿Mano o no? Como puede verse en imágenes en el Barcelona vs. Sevilla , la pelota pega en el hombro del ‘Rey’, por lo que el árbitro decidió proseguir con las acciones del juego y no dar un disparo desde los doce pasos. Barcelona y Sevilla se enfrentan en el partido de ida de cuartos de final de Copa del Rey.



El partido, en el primer tiempo, no tiene muchas acciones de gol, por lo que los catalanes tratan de ponerse en ventaja en el marcador. Hasta el momento, todo queda en intenciones y lo más gravitante fue el choque de la pelota en el hombro del seleccionado chileno.



La dificultad que entraña al Sevilla al medirse con el Barcelona -no le gana desde octubre de 2015- se ve atenuada por la ausencia de Lionel Messi, que le ha marcado 32 goles en 35 partidos -siete de ellos en cinco finales-.



El equipo de Pablo Machín trata de dar el máximo para recuperar confianza y crédito en su peculiar cuesta de enero -sólo un triunfo en cinco partidos, el de Copa del Rey en Bilbao.