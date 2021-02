Juegan desde el Sánchez Pizjuán EN VIVO Barcelona vs Sevilla EN DIRECTO Y ONLINE este sábado 27 de febrero desde las 10:15 a.m. (hora peruana) y 16:15 a.m. (hora local), con la transmisión LIVE HD STREAM de las señales de ESPN, ESPN Play para América Latina, y Movistar LaLiga para España. Sigue AQUÍ las principales incidencias del partido por el MINUTO A MINUTO de Depor.com. Se viene duelo entre tercero y cuarto y con mucho en juego si bien puede verse el duelo como una preparación para el asalto clave a la final de la Copa del Rey.

Barça y Sevilla repetirán partido el miércoles en el Camp Nou, con el billete para la final copera en juego. En la ida, en el Sánchez-Pizjuán, el Sevilla se cobró una buena ventaja (2-0) y ahora, de nuevo en su feudo, quiere repetir victoria para robarle al Barça la tercera plaza y quien sabe si la vida en LaLiga.

Los blaugranas tienen una difícil salida. Si bien es cierto que Nervión se les da bien recientemente, en competición doméstica, el buen momento de los hispalenses y ese 2-0 estarán presentes en la mente de los de Ronald Koeman. Aunque también podría ser un revulsivo.

Barcelona vs. Sevilla: horarios y canales

Perú: 10:15 / ESPN

México: 09:15 / Sky HD

Colombia: 10:15 / ESPN

Ecuador: 10:15/ ESPN

Argentina: 12:15 / ESPN

Chile: 12:15 / ESPN

Bolivia: 11:15 / ESPN

Venezuela: 11:15 / ESPN

Estados Unidos: 10:15 / Bein Sports

España: 16:15 / Movistar LaLiga

El Barça viene de ganar al Elche CF en el Camp Nou (3-0), en un partido de resultados engañoso. El 0-0 al descanso hacía presagiar sufrimiento, como el que provocó el empate en la última jornada ante el Cádiz CF (1-1). Pero Leo Messi, con doblete, salvó las papeletas del equipo blaugrana.

Estos tres puntos recuperados ante los ilicitanos, en partido de la jornada 1 aplazado en su día, permiten al Barça ser tercero en la clasificación, con 2 puntos más que el Sevilla FC aunque también con un partido más disputado.

Los de Julen Lopetegui acumulan seis victorias en las últimas jornadas de LaLiga y van como un tiro hacia arriba. Puede que sea el mejor momento para recibir al Barça, irregulares como están los blaugranas pese a una ligera mejoría y tener menos baches. En Sevilla lo saben, y deben repetir y “evolucionar” la fórmula copera para sonreír, también, en Liga.

Barcelona vs Sevilla: alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Messi, Griezmann; y Braithwaite.

Sevilla: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordán, Rakitic; Suso, En-Nesyri y Munir.

