Lautaro Martínez sonó por muchos meses como el gran reemplazante de Luis Suárez en el FC Barcelona. Tras su salida al Atlético de Madrid, los hinchas azulgranas creyeron que el delantero argentino tomaría el lugar de su par uruguayo. Sin embargo, la crisis económica de los azulgranas frustró cualquier tipo de operación y ahora el popular ‘Toro’ va camino a renovar contrato con el Inter de Milán. Así lo ha confirmado este sábado en una entrevista que publica el diario italiano ‘La Gazzetta dello Sport’.

Según ha confesado el exfutbolista de Racing Club, el Barcelona intentó ficharlo para la delantera antes de la llegada de la pandemia del coronavirus. Del lado de Martínez también hubo interés se convertirse en ‘Culé', pero ahora es cosa del pasado.

“No me voy del Inter en verano. Prorrogaré el contrato pronto y mi plan es quedarme mucho tiempo aquí. Sí, el Barcelona me quería hace un año... y así era mi manera. Pero le dije a Antonio Conte: ‘No te preocupes, estoy centrado en los planes del Inter’. Y ahora el Barça para mí es solo el pasado, me quedaré en el Inter”, afirmó el delantero de 23 años.

Lautaro Martínez lleva 15 goles en la presente temporada.

Según medios italianos, el contrato de Lautaro, que va hasta el 30 de junio de 2023, se extenderá por una temporada más, hasta 2024. Y hay posibilidad de alargar el vínculo un año más. Lógicamente, todo se hará en función de resultados y el deseo del futbolista bahiense.

En lo que va de la temporada, el delantero del club lombardo lleva 15 goles y 5 asistencias en los 33 partidos que ha disputado tomando en cuenta todas las competiciones (Copa Italia, Serie A y Champions League).

Cabe recordar que Lautaro Martínez llegó al Inter de Milán en 2018 desde Racing Club por 25 millones de euros. El delantero argentino, nacido en Bahía Blanca el 22 de agosto de 1997, se formó en Atlético Liniers antes de dar el salto a la ‘Academia’. Ya ha jugado la Copa América con la Albiceleste.





