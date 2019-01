Sevilla quiere prohibir que Lionel Messi juegue los cuartos de final de Copa del Rey

En medio del Barcelona vs. Sevilla en el Camp Nou, el cuadro andaluz pretende que Lionel Messi no entre al campo de juego para disputar los cuartos de final de vuelta de la Copa del Rey. Razones no faltan. Una cosa es jugar frente a los catalanes sin Leo y otra con él. Barcelona debe voltear un duro 0-2 recibido en el Ramón Sánchez Pizjuán, por lo que Ernesto Valverde ha decidido jugar con su mejor alineación para darle vuelta al partido en casa.



¿Por qué el Sevilla pide que no juegue Messi? Todo se trata de una hashtag que se ha vuelto viral en redes sociales. #ThingIWouldBan se ha vuelto tendencia en Twitter, por lo que el cuadro andaluz inmediatamente escribió con relación al delantero argentino.



“#CosasQueProhibira A Messi de los cuartos de final de la #CopaDelRey”, escribieron en inglés. Esta acción del Sevilla ha sido muy aplaudida por los usuarios de Twitter que han elogiado la honestidad y el sentido del humor del club, sobre todo por la dificultad del partido.



Barcelona y Sevilla se enfrentan por los cuartos de final de la Copa del Rey , en donde el partido será transmitido por la señal de DIRECTV para toda Latinoamérica. Se viene un gran duelo.