Desde el segundo tramo de la temporada 22/23, Robert Lewandowski ha estado bajo el escrutinio constante debido a un rendimiento que dista considerablemente de sus mejores días. A pesar de haberse coronado como máximo goleador del campeonato liguero, en el que el FC Barcelona fue campeón, las sombras de la duda han perseguido al delantero polaco durante meses. Este declive parece haber agotado la paciencia de Xavi Hernández, quien, a pesar de la presunta imposición de Joan Laporta, parece estar considerando relegar al veterano de 35 años al banquillo.

El futuro de Lewandowski se vislumbra aún más incierto con la inminente llegada de Vitor Roque en enero. El delantero brasileño, con una presencia estrepitosa, amenaza con desplazar al polaco debido a sus números goleadores en descenso. Pero la verdadera sorpresa llega con la resurgencia de Marc Guiu, un joven delantero formado en La Masia que ha capturado la atención de todos en el entorno culé.

Guiu ya había dejado su huella en octubre al anotar el gol decisivo ante el Athletic Club en los minutos finales, ganándose elogios en Can Barça. Sin embargo, su presencia en el once titular fue efímera, desapareciendo de los planes de Xavi. Pero el último enfrentamiento en la Champions League contra el Royal Antwerp ha vuelto a encumbrar la figura de Guiu, quien volvió a marcar. A pesar de que su gol no evitó la derrota (2-3), el impacto positivo en el equipo no pasó desapercibido.

Xavi Hernández se enfrenta a un dilema crucial. La necesidad de cambiar el rumbo del proyecto y revertir la crisis del equipo ha llevado al técnico culé a reconsiderar la titularidad de Lewandowski. La llegada de Roque al FC Barcelona plantea una competencia feroz, pero es la opción emergente de Guiu la que parece más atractiva en términos de eficiencia y contribución a las victorias del equipo.

La situación no solo pone en duda el futuro inmediato de Lewandowski en el Barcelona, sino que también sugiere un cambio en la filosofía de Xavi, quien podría priorizar la frescura y el ímpetu de los jóvenes talentos como Guiu sobre la experiencia del polaco. En medio de críticas recientes hacia Xavi, las decisiones respecto a la alineación podrían ser cruciales para el futuro del técnico y el destino del Barcelona en esta temporada.





Marc Guiu, el delantero emergente en el Barcelona por el que Xavi Hernández apostaría para lo que queda de temporada. (Foto: AFP)





¿Cuándo llegó Robert Lewandowski al FC Barcelona?





El FC Barcelona fichó a Robert Lewandowski a finales de julio de 2022. Hubo un acuerdo entre el Barcelona y el Bayern de Múnich para la transferencia del jugador, que ascendió a un total de 45 millones de euros más 5 millones adicionales en concepto de variables. El polaco firmó un contrato con el club por un período de cuatro temporadas.





¿Cómo va FC Barcelona en LaLiga 2023-24?





Tras diez victorias, cuatro empates y dos derrotas, en un total de 16 partidos, el FC Barcelona marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de LaLiga 2023-24 (ver aquí clasificación completa) con 34 unidades. El vigente campeón español se encuentra a siete puntos del sorprendente líder Girona.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR