No pudo seguir, aunque quería hacerlo cuando entró al campo de juego tras el choque con Philippe Coutinho en el Barcelona vs. Valencia. Gonzalo Guedes salió lesionado a los 12 minutos de juego en el partido válido por la jornada 8 de LaLiga Santander. El portugués ahora se ha vuelto duda para los amistosos de la Selección Portugal en amistosos FIFA.



No pudo continuar y el Valencia lo siente en su localía. Los valencianos se pusieron en ventaja a los dos minutos, según el marcador oficial, tras un gol de Ezequiel Garay en una jugada de laboratorio. Luego, después del festejo, las cosas siguieron su cauce y Barcelona tomó la posesión del balón. Y ahora se encuentra la lesión de Gonzalo Guedes para el susto de un equipo que no ha arrancado bien en la presente Liga Santander.



El Barcelona, por su parte, que cuenta con Lionel Messi, Luis Suárez y Coutinho en el ataque espera igualar la contienda que comienza en desventaja desde un inicio.



Barcelona y Valencia, un partidazo que es transmitido por la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Se viene grandes 90 minutos por LaLiga Santander.