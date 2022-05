Barcelona vs. Villarreal (EN VIVO y ONLINE / vía DirecTV / 3:00 p.m.) por la jornada 38 de Liga Santander en el Camp Nou. El cuadro azulgrana buscará despedirse, con su público, de la mejor manera esta tibia temporada. Conoce los horarios y canales del partido por Depor.com.

Será un partido intrascendente para los locales. Ni el horario ni las últimas actuaciones de la escuadra acompañan para que el estadio azulgrana presente una buena entrada en una noche que puede significar el último partido oficial con la zamarra azulgrana de varios jugadores del primer equipo.

Barcelona vs. Villarreal: horarios y canales

México: 15:00 horas / Sky HD

Perú: 15:00 horas / DirecTV

Ecuador: 15:00 horas / DirecTV

Colombia: 15:00 horas / DirecTV

Bolivia: 16:00 horas / DirecTV

Venezuela: 16:00 horas / DirecTV

Chile: 17:00 horas / DirecTV

Argentina: 17:00 horas / DirecTV

Paraguay: 17:00 horas / DirecTV

Uruguay: 17:00 horas / DirecTV

Brasil: 17:00 horas / ESPN

España: 22:00 horas / Movistar

Es el caso de los cedidos Luuk de Jong y Adama Traoré que, salvo sorpresa, no continuarán en el Barça la próxima temporada. No serán las únicas salidas. Xavi ya ha comunicado a Samuel Umtit, Riqui Puig, Martin Braithwaite y Óscar Mingueza que no cuenta con ellos para el futuro.

También puede vivir sus últimos minutos en el Camp Nou Ousmane Dembélé, cuyo futuro sigue siendo una incógnita. El francés acaba contrató el próximo 30 de junio y todavía no ha confirmado si acepta la oferta que tiene encima de la mesa de la entidad catalana.

Lo cierto es que en las últimas semanas, con la clasificación de la Liga de Campeones en el bolsillo y sin ningún título en juego, en el entorno del club catalán se ha hablado más de economía y fichajes que de fútbol.

No obstante, el técnico Xavi Hernández ha intentado, sin éxito, que el nivel de juego del equipo mejore en este último tramo de temporada. En Getafe, su equipo jugó un partido plano, sin tensión, consciente de que tenía suficiente con un punto para asegurarse el subcampeonato. El duelo acabó sin goles y el Barça consiguió su objetivo, pero las prestaciones mostradas por los jugadores fueron más que discretas.

Este domingo los pupilos de Xavi tienen en el Camp Nou la última oportunidad para reivindicarse ante una afición que esta temporada ha demostrado tener mucha paciencia con un equipo que, en algunos tramos de la temporada, coqueteó con la posibilidad de no clasificarse para la ‘Champions’.

Para este partido, el Barça tiene las bajas por lesión de Pedro González ‘Pedri’ y Nico González, Gerard Piqué, Eric García, Sergi Roberto y Sergiño Dest, pero recupera a Jordi Alba y Frenkie de Jong, ausentes en Getafe por sanción, y al uruguayo Ronald Araujo, que se perdió el último encuentro por precaución debido a la conmoción cerebral que sufrió contra el Celta.

El Villarreal viaja a Barcelona con la intención de sumar tres punto que le aseguren poder jugar la próxima temporada en la Liga Conferencia, ya que la mejor opción es no depender de lo que pueda hacer el Athletic Club, rival directo de los castellonenses en esta pelea.

Y es que de no ganar, el equipo de Unai Emery necesita que el Athletic no mejore su resultado, ya que de lo contrario el equipo vasco les dejaría fuera de esa séptima plaza.





