En la previa del partido entre Barcelona y Villarreal, en el marco de la fecha 34 de LaLiga Santander, el exjugador francés del club azulgrana, Christophe Dugarry, se ha disculpado por haber calificado de “medio autista” a Lionel Messi en un intento por defender a su compatriota Antoine Griezmann.

“¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento”, dijo Dugarry hace unos días, convirtiéndose así en el blanco de las críticas.

Como era de esperarse, el campeón mundial con Francia en 1998 se disculpó por la frase que lanzó sobre capitán del Barcelona y explicó que en ningún momento quiso burlarse.

“En ningún momento quise estigmatizar o burlarme de las personas con trastornos del autismo, no era mi intención. Pido disculpas a las personas con las que me he encontrado”, dijo el francés en el programa radial RCM Sport.

A aucun moment, je n’ai voulu stigmatiser ni me moquer des personnes souffrant de troubles autistiques, ce n’était pas mon intention. Je présente mes excuses aux personnes que j’ai pu heurter et je l’expliquerai ce soir à 18h dans Team Duga



Christophe — Team Duga (@TeamDugaRMC) July 2, 2020

A por el triunfo en Castellón

El rival del domingo no es el más sencillo para los hombres de Quique Setién, ya que será el Villarreal, quinto clasificado y que está en plena persecución por los puestos de Liga de Campeones.

El ‘Submarino Amarillo’ está a tres puntos del último equipo dentro de la ‘zona Champions’, el Sevilla (4º), que recibe el lunes al Eibar (16º).

El Barcelona juega además sabiendo el resultado del Real Madrid, que venció horas antes domingo al Athletic Club por 1-0, en uno de los partidos más complicados que le quedaban al equipo blanco este curso.





