¡Messi 'The Best' titular! Barcelona vs Villarreal EN VIVO: juegan vía ESPN por LaLiga desde el Camp Nou

¡A calmar las aguas en un partidazo! Un necesitado Barcelona chocan ante Villarreal EN VIVO transmisión vía ESPN, este martes 24 de setiembre EN DIRECTO desde el Camp Nou por la sexta jornada de LaLiga Santander. Sigue las principales incidencias del cotejo por el MINUTO a MINUTO de Depor.com desde las 2:00 p.m. (horario peruano). Los azulgranas llegan de caer la fecha pasada ante el Granada y sumaron su segunda derrota en el torneo en un irregular arranque. Valverde esta vez no se la jugará y enviará a Lionel Messi desde el inicio.



Leo Messi llega con la moral a tope, luego de recibir el lunes en Milán el premio 'The Best' , como reconocimiento de la FIFA al mejor jugador de la temporada pasada, dejando a al delantero portugués Cristiano Ronaldo, de la Juventus, y al defensor Virgil van Dijk por detrás.

Inmerso en un mar de dudas lejos del Camp Nou, donde esta temporada todavía no conoce la victoria, Barcelona se encomienda a la seguridad que le proporciona su fortín para sumar los tres puntos ante un Villarreal al alza y no alejarse más de las primeras posiciones de la tabla de la competición española. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Barcelona vs. Villarreal: horarios del partido

14:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Barcelona vs. Villarreal: canales del partido

Perú - ESPN 2

Argentina - ESPN 2

Ecuador - ESPN 2

México - Sky Sports

Colombia - ESPN 2

Venezuela - ESPN 2

Uruguay - ESPN 2

Chile - ESPN 2

España - Movistar

Octavo, tras sumar siete puntos de quince posibles, el equipo azulgrana ha firmado el peor inicio en la competición doméstica desde la temporada 1994-95. El último pinchazo ante Granada en Los Cármenes (2-0) evidenció las carencias del proyecto que lidera Ernesto Valverde.

Con nueve goles recibidos, Barcelona es el equipo más goleado de la competición junto a Betis y Espanyol y sus cifras ofensivas como visitante son alarmantes: dos tantos en tres partidos, ambos en el empate contra el Osasuna en El Sadar.

En el Camp Nou, en cambio, su imagen mejora, aunque Ter Stegen todavía no ha conseguido dejar la portería a cero en las visitas del Betis y Valencia.

Más allá de las cifras, las sensaciones no son buenas. En Granada, Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez compartieron los primeros 45 minutos en la Liga y las prestaciones de su equipo no mejoraron. Solo el joven Ansu Fati se reveló ante la falta de profundidad de un equipo que naufragó en todas las líneas.

Sergi Roberto e Ivan Rakitic, que acompañaron a Frenkie de Jong en la medular, no aportaron fluidez en la circulación, mientras que Nelson Semedo y Junior Firpo, que 'salió en la foto' del primer tanto del Granada, apenas percutieron por sus respectivas bandas.

Con vistas a este martes, Busquets y Arthur apuntan al once y Valverde, que en Dortmund y Granada dejó a Messi en el banquillo, podría alinear como titular al argentino junto a Griezmann y Suárez por primera vez en lo que va de temporada.

Con las bajas confirmadas de los lesionados Samuel Umtiti y Jordi Alba y la ausencia de Rakitic y Carles Pérez, por decisión técnica, el francés Ousmane Dembélé, con el alta médica, y Carles Aleñá, ausente desde la primera jornada liguera, son las principales novedades en la lista de convocados.

El Villarreal llega a Barcelona en uno de los mejores momentos de los últimos meses tras haber sumado dos victorias consecutivas, con dos encuentros sin recibir gol y con una racha de dieciocho partidos consecutivos en los que ha visto puerta.

De hecho, el equipo de Javi Calleja firmó el sábado ante el Valladolid su segunda victoria consecutiva en liga, algo que la temporada pasada no fue capaz de hacer hasta marzo.

Estos resultados y las sensaciones que transmite el equipo hacen que el Villarreal llegue a Barcelona con la intención de sumar una victoria o un resultado positivo que devuelva al equipo un nivel de confianza que no tienen desde hace mucho tiempo tras un año muy aciago en el que luchó por salvar la categoría.

Para visitar el Camp Nou Calleja mantiene las bajas de Bruno Soriano y Alberto Moreno, que todavía siguen con lesiones de larga duración.

A ellos se suma el volante Vicente Iborra, que acabó lesionado el duelo ante Valladolid por problemas en el gemelo y que no estará recuperado para este partido, una baja que sin duda es de mucho peso para el equipo, ya que es el referente del centro del campo.

Su ausencia puede propiciar el regreso al equipo de Manu Trigueros, que no ha sido titular desde que arrancó la temporada.

El once que podría saltar al Camp Nou tendrá a Sergio Asenjo en la portería, con una línea defensiva integrada por Rubén Peña, Raúl Albiol, Pau Torres y Xavier Quintillà, mientras que en el centro del campo estaría Manu Trigueros como mediocampista.

Le acompañarían cuatro medios más creativos con Zambo Anguissa, Santi Cazorla, Moi Gómez y Toko Ekambi o Samu Chukwueze.

En el ataque Calleja dispondría de único delantero como Gerard Moreno, referente del equipo desde que arrancó la temporada.

Barcelona vs. Villarral: posibles alineaciones

Barcelona : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Busquets, Arthur, De Jong; Messi, Suárez y Griezmann.

Villarreal: Asenjo, Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Quintillà, Manu Trigueros, Anguissa, Cazorla, Moi Gómez, Toko Ekambi o Chukwueze y Gerard Moreno.

