El término de una etapa meramente marca el comienzo de otra aventura. Después de dedicar siete años a defender los colores del Paris Saint-Germain y haber celebrado innumerables victorias, a base de goles, Kylian Mbappé ha tomado la decisión de no continuar en el PSG a partir de la temporada 2024-25. Este jueves, fuentes europeas revelaron que el delantero, a sus 25 años, notificó su decisión al presidente Nasser Al-Khelaifi. De ahora en adelante, ambas partes se enfocarán en negociar el adiós más cordial. Simultáneamente, los representantes de ‘Kiki’ ya están delineando el futuro en su nuevo destino, siendo el Real Madrid el más mencionado. Con la inminente partida del astro de París y su potencial incorporación a LaLiga, el FC Barcelona comienza a percibir los primeros ecos de lo que podría ser un trascendental fichaje.

Durante semanas, el PSG ha tenido la sensación de que Mbappé pronto abandonará París, y ha comenzado a explorar posibles alternativas. Se han reportado contactos con Jorge Mendes para evaluar el costo de traer a Rafael Leao al equipo. El delantero actual del Milan tiene una conexión previa con Luis Campos, asesor deportivo en el cuadro parisino, consigna SPORT.

No obstante, Leao figura como una de las opciones principales de fichajes del Barcelona en caso de que Robert Lewandowski decida abandonar el club azulgrana. El jugador luso ha expresado consistentemente su interés en jugar en la liga española, lo que lo convierte en una opción atractiva para el conjunto catalán.

En esa línea, la situación da un giro radical con el movimiento de Donatello. Con el PSG dispuesto a invertir fuertemente y presentando una oferta ambiciosa, Leao estaría más inclinado a convertirse en el líder del cuadro renovado de Luis Enrique. Esto deja al Barça en desventaja en términos financieros, dado su momento económico difícil, siendo este uno de los primeros golpes para los culés.





Xavi Hernández se pronunció sobre la posible llegada de Mbappé al Real Madrid

Por ahora, el Barcelona se está preparando para el partido del sábado contra el Celta de Vigo, con el objetivo de recuperar la senda de la victoria después del empate (3-3) ante el Granada y no distanciarse aún más del Real Madrid, que actualmente los supera por 10 puntos en la tabla (61). También están enfocados en el próximo enfrentamiento de la Champions League contra el Nápoles, que marcará su regreso a los octavos de final la semana próxima.

En este escenario, Xavi Hernández ha sido consultado sobre la potencial incorporación de Kylian Mbappé a la Casa Blanca, tras conocerse que no renovará con el París Saint-Germain y dejará el club a fin de temporada. El entrenador ha sido directo al explicar la situación de su escuadra, dejando en claro que no hay espacio para pensar en los movimientos de otros clubes.

“No tengo mucho que decir. Lo único que se ha hecho oficial es que Mbappé se marcha. Cuando sea oficial, me vuelves a preguntar. Nuestra situación es otra. Acabar bien la temporada, centrarnos en el Celta, la Champions, en Liga ir recortando. No nos preocupa nada más. No te puedo contestar más”, dijo Xavi.

La partida de Mbappé del PSG podría desencadenar una serie de movimientos en varios equipos, incluido el FC Barcelona, además del caso Leao. Los nombres de Frenkie De Jong y Gavi han surgido como posibles jugadores de interés para el conjunto de Luis Enrique.

Ante esta situación, Xavi ha declarado: “Gavi tiene que quedarse y ser uno de los futuros capitanes del equipo. No hay color: para mí Gavi es el futuro del Barça”. En cuanto a De Jong, el entrenador azulgrana ha señalado que todavía faltan cuatro meses y que no es el momento adecuado para hablar de posibles salidas del equipo.

¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en su carrera?

Mbappé lleva ya 327 goles en su carrera profesional entre clubes y selección. De ese total, 243 llegaron defendiendo al PSG, 31 al Mónaco y 53 al combinado nacional de Francia. La Ligue 1 francesa es el torneo que más goles de Kylian ha visto hasta el día de hoy, con 188. La siguen la Champions League con 44 y en Copas Nacionales con 42.

¿Cómo va el Barcelona en LaLiga y cuándo vuelve a jugar?

Barcelona , tercero en LaLiga con 51 puntos, no la pasa bien y ha caído en irregularidades; sin embargo, aún tiene torneos pendientes por disputar. El día 17 de febrero, jugará ante Celta de Vigo, en la casilla 17 de la liga española y con 20 unidades. Posteriormente, el día 21 del mismo mes, visitará a Napoli en Italia, por los octavos de final de ida de la Champions League.

Xavi Hernández dejará de ser entrenador del FC Barcelona a final de temporada. (Foto: Getty Images)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Carlo Ancelotti y su posición frente a la tarjeta azul