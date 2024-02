En el mundo de la pelota, pocas voces resuenan tan fuerte como la de Jose Mourinho. El entrenador portugués, conocido por su personalidad controvertida, lengua afilada y su habilidad para construir equipos ganadores, ha vuelto a estar en el centro de atención en las últimas semanas. Lejos de los banquillos, tras ser destituido de la Roma a inicios de año por malos resultados, ‘The Special One’ ha aprovechado para reflexionar sobre su pasado, en particular, sobre su época en el Real Madrid y su relación con una de las leyendas del fútbol moderno: Cristiano Ronaldo.

En una reciente entrevista en el programa FIVE de Rio Ferdinand, Mourinho compartió algunos detalles reveladores sobre su experiencia trabajando con Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Real Madrid. El técnico luso no escatimó en elogios hacia el astro, pero también reconoció las dificultades de manejar a un jugador de su calibre y ambición.

“Con jugadores como Cristiano, incluso cuando estás ganando 5-0 contra el Levante, no quieren descansar”, expresó Mourinho. “Siempre querían más, siempre querían marcar otro gol. Cuando tienes a un jugador así en tu equipo, simplemente disfrutas del viaje y confías en su talento innato”.

Las palabras de Mourinho ofrecen una visión única sobre la mentalidad competitiva y la implacable ambición de Cristiano Ronaldo. El exentrenador del Real Madrid reveló que, a pesar de sus esfuerzos por motivar al delantero, a menudo se encontraba en desacuerdo con él. Sin embargo, Mourinho dejó claro que para Cristiano Ronaldo no se trataba tanto de entrenamiento como de crear un entorno propicio para que pueda desplegar todo su potencial.

“Con Cristiano Ronaldo, no se trata tanto de enseñarle como de hacerlo feliz y proporcionarle un ambiente táctico donde pueda brillar”, explicó Mourinho. “El Real Madrid fue fundamental en su evolución como jugador, especialmente cuando comenzó a desempeñar un papel más destacado como goleador”.

Cristiano Ronaldo vs. Barcelona, el momento crucial





Mourinho también recordó el momento crucial en el que se dio cuenta del potencial goleador de Cristiano Ronaldo. Fue durante un partido contra el Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde el delantero portugués demostró su capacidad para marcar goles importantes en momentos decisivos.

“Recuerdo claramente el día en que Cristiano demostró su instinto goleador en un partido crucial contra el Barcelona”, rememoró Mourinho. “Fue la primera vez que la gente se dio cuenta de su capacidad para marcar goles de manera consistente”.





¿Cómo fue el paso de Jose Mourinho por el Real Madrid?





El paso de José Mourinho por el Real Madrid estuvo marcado por un éxito considerable en términos de trofeos domésticos, como LaLiga y la Copa del Rey, pero también por una relación tumultuosa con el vestuario y la prensa.

Mourinho guió al equipo a la conquista de la Liga en la temporada 2011-2012, rompiendo la dominación del Barcelona. Sin embargo, su incapacidad para llevar al equipo más allá de las semifinales de la Champions League y su estilo de gestión polémico generaron tensiones internas y externas.

A pesar de ciertas disputas, su legado incluye una mejora notable en la competitividad del equipo y la consolidación del Real Madrid como uno de los principales contendientes en Europa durante su mandato de tres temporadas, que culminó en 2013.

