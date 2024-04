Después de múltiples giros, fuentes de España revelaron hace unas semanas que Kylian Mbappé (25 años) estaría en camino de unirse al Real Madrid como su nuevo refuerzo, firmando por cinco años a partir de la próxima temporada. Aunque recientemente el propio jugador ha evitado hacer comentarios sobre su futuro, solo falta el anuncio oficial para confirmar su traspaso. Con esta salida, el PSG sabe que ya tiene que ir planificando para la campaña 2024-25, enfocándose especialmente en fortalecer su defensa. Para ello, ha puesto sus miras en dos futbolistas del FC Barcelona.

El PSG, conjunto que se enfrentará al Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones, ha mostrado interés en dos defensores del cuadro blaugrana. El líder de la Ligue 1 ha realizado consultas recientes sobre Jules Koundé y Hèctor Fort, e incluso se habrían llevado a cabo las primeras reuniones con enviados franceses y miembros del club catalán, según un informe de Catalunya Ràdio.

De acuerdo a la fuente citada, hace dos semanas se llevó a cabo una encuentro entre representantes del Paris Saint-Germain y emisarios de la escuadra culé para discutir la situación de ambos jugadores. La respuesta del club azulgrana fue desfavorable en cuanto a Héctor Fort, mientras que mostraron disposición para explorar la posibilidad de que Koundé salga del equipo hacia París.

El cuerpo técnico del Barcelona tiene total confianza en Fort, un futbolista que, en los momentos en que ha sido convocado, ha demostrado un rendimiento destacado en el flanco derecho. Además, su versatilidad le permite desempeñarse también en la posición de lateral izquierdo, además de defensor central. Asimismo, destaca por su juventud y gran proyección, con 17 años.

La situación de Koundé presenta diferencias. En 2022, el francés fue adquirido por 50 millones de euros, más otros 12,5 millones en concepto de variables, lo que significa que los culés aún no ha amortizado ni siquiera la mitad de su fichaje. Sin embargo, su venta podría mejorar la situación financiera del equipo y, considerando la abundancia de jugadores en su posición, el Barcelona estaría dispuesto a considerar ofertas por él si fueran atractivas.





Otros jugadores del FC Barcelona en la mira del PSG

Además, según informa SPORT, el PSG también ha explorado la posibilidad de fichar a otros jugadores azulgranas, como Frenkie de Jong, Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Sin embargo, en el caso de los dos últimos, quienes son producto de la cantera del club, no hay posibilidad de negociación. Respecto al centrocampista neerlandés, quien lleva cinco temporadas en el equipo y tiene contrato hasta junio de 2026, se consideraría su salida en caso de recibir una oferta que resulte importante.

¿Cómo llegan PSG y Barcelona a cuartos de final?

Para acceder a los cuartos de final, el equipo del asturiano Luis Enrique Martínez ha tenido que dejar en el camino a la Real Sociedad, rival al que venció con un global de 4-1, tras ganar en la ida y vuelta. Por su parte, los dirigidos por Xavi Hernández, que vuelven a esta instancia por primera vez desde 2020, derrotaron al Napoli con un global de 4-2.

¿Cuándo y a qué hora jugarán PSG vs. Barcelona?

El PSG, con un Mbappé ansioso de ganar la primera Champions League de su carrera, se medirá ante el vigente campeón de España, comandado por Xavi Hernández, el miércoles 10 de abril próximo en el Parque de los Príncipes de París. Mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic el 16 del mismo mes.

A diferencia de los octavos de final, y por el cambio de horario en Europa, los cuartos de la Champions League se jugarán una hora más temprano. Así las cosas, el PSG vs. Barcelona empieza a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil va desde las 15:00.

¿En qué canales ver PSG vs. Barcelona?

El partido entre PSG vs. Barcelona, que fue la tercera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

