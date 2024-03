El Fútbol Club Barcelona se encuentra inmerso en un momento crucial, donde las decisiones marcarán el rumbo del equipo en la próxima temporada. El presidente del club, Joan Laporta, ha optado por una postura cautelosa, prefiriendo esperar antes de tomar cualquier determinación sobre el banquillo técnico. La incertidumbre gira en torno a la figura de Xavi Hernández, quien anunció su salida para junio. A pesar de las especulaciones sobre posibles candidatos para sucederlo, Laporta y su equipo directivo han decidido frenar cualquier movimiento hasta que quede claro si el egarense continuará al frente del proyecto blaugrana.

Según el diario Sport, Xavi Hernández está experimentando una etapa de desgaste emocional, debido a la hostilidad percibida por parte de ciertos sectores del entorno culé. A pesar de su deseo inicial de dejar el cargo al finalizar la temporada, el club aún alberga la esperanza de que el legendario exjugador cambie de opinión y decida extender su vínculo con el Barcelona.

La preferencia de Laporta y el vicepresidente deportivo Rafa Yuste es clara: dar continuidad a Xavi Hernández si él así lo desea. Consideran que el técnico catalán ha demostrado ser una pieza fundamental en la actual situación del equipo, con un conocimiento profundo de la entidad y una capacidad para trabajar con los jóvenes talentos de La Masia.

Sin embargo, Xavi aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. A pesar de su aprecio por el club y su compromiso, el entrenador siente que no ha sido debidamente valorado y que su figura no genera consenso absoluto en este momento. Solo un desenlace espectacular en lo que resta de temporada o un cambio significativo en las condiciones económicas podrían influir en su elección.

Luis Enrique, a la espera

En medio de este panorama incierto, el Barcelona ha explorado diversas opciones para el banquillo, entre las cuales destaca el nombre de Luis Enrique. El exentrenador culé es visto con buenos ojos por su historial de éxitos y su conocimiento profundo del club. Sin embargo, su actual contrato con el París Saint-Germain (PSG) complica su posible regreso al Camp Nou.

El director deportivo, Deco, ha contemplado meticulosamente la llegada de entrenadores de diferentes perfiles, pero la decisión final recae en Laporta, quien deberá considerar el impacto que esta elección tendrá en el futuro del club. Con un verano movido en el horizonte, el Barcelona espera resolver esta incógnita y encaminarse hacia una nueva etapa de éxito deportivo.

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

Luego de medirse ante Las Palmas, FC Barcelona deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Paris Saint-Germain, con el que se medirá el miércoles 10 de abril desde las 2:00 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el Parque de los Príncipes.

Ojo, el compromiso será parte del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, en el que el conjunto azulgrana tendrá que obtener un resultado favorable para el compromiso de vuelta, que se jugará en el Olímpico de Montjuic, ante el PSG de Kylian Mbappé.





