El nombre de Carlos Vela (35 años) ha vuelto a resonar con fuerza en el mundo del fútbol mexicano en las últimas horas, esta vez vinculado a Rayados de Monterrey. Después de su exitoso paso por Los Angeles FC, el delantero azteca se encuentra actualmente como agente libre en el mercado de fichajes, y su futuro ha sido objeto de rumores. Equipos de la Liga MX como Cruz Azul y Chivas han expresado su interés en hacerse con los servicios de Vela, pero hasta ahora no han logrado concretar su fichaje. Sin embargo, según informes recientes, el cuadro regiomontano podría ser su próximo destino.

Rodolfo Landeros, periodista deportivo, reveló durante el programa de Mother Soccer que Vela estaría cerca de firmar con los Rayados de Monterrey. Aunque no se han proporcionado detalles concretos sobre el acuerdo, estas declaraciones han generado un gran revuelo en el mundo del fútbol mexicano.

“Carlos Vela ya tiene equipo y para sorpresa va a México, no es Chivas, no es Cruz Azul, es Monterrey”, fueron las palabras de Landeros, que han despertado la curiosidad de los aficionados de los Rayados. Sin embargo, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del club ni del propio Vela.

A sus 35 años, Carlos Vela sigue siendo uno de los jugadores más talentosos y codiciados del fútbol mexicano, con una trayectoria llena de éxitos tanto a nivel nacional como internacional. Su último partido fue en la Final de la MLS ante el Columbus Crew en diciembre de 2023, y desde entonces ha estado buscando un nuevo equipo para continuar su carrera.

Aunque se rumoreaba que Los Angeles FC había intentado renovar su contrato, parece que las negociaciones no llegaron a buen puerto. Ahora, con la posibilidad de un regreso a la Liga MX y la oportunidad de vestir la camiseta de los Rayados, el futuro de Carlos Vela parece más incierto y emocionante que nunca.

Carlos Vela ha dejado su huella tanto en clubes como en la selección de México a lo largo de su notable carrera futbolística. Comenzó su trayectoria profesional en Chivas de Guadalajara, destacando rápidamente por su talento excepcional. Posteriormente, pasó varios años en el Arsenal FC, donde mostró su habilidad goleadora y técnica en el campo, aunque también tuvo períodos de préstamo en equipos como el Salamanca y el Osasuna.

Después de una serie de préstamos, encontró su hogar en la Real Sociedad, donde se convirtió en uno de los jugadores más destacados de LaLiga, anotando numerosos goles y demostrando un nivel de juego excepcional. En 2018, dio el salto a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos al unirse al Los Angeles FC, donde se convirtió en una figura emblemática del equipo.

