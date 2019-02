Para alegría del Barcelona: Canales anota de penal el 1-0 de Betis contra Atlético de Madrid [VIDEO]

Todo tiene su final. Un gol de Sergio Canales , de penalti por mano de Filipe Luis dentro del área, en el minuto 64, dio el triunfo al Betis ante el Atlético de Madrid (1-0), en partido de la vigésimo segunda jornada de LaLiga Santander.



El Betis, que venció por primera vez al Atlético de Diego Simeone y que no ganaba desde 2006 a los colchoneros, estuvieron efectivos para aprovechar en el minuto 63 un penalti por manos de Filipe Luis. Tras ello los rojiblancos se fueron arriba, pero no acertaron ante el gol, como en un tiro al poste de Antoine Griezmann en el minuto 67.



Con el Atlético en plena persecución del líder, el Barcelona, y el Betis buscando la zona europea y con su semifinal de Copa con el Valencia en ciernes, que ha despertado gran ilusión en los béticos al jugarse la final en su campo, ambos presentaron onces renovados, por las lesiones, en ambos casos, y el desgaste en los sevillanos.



Simeone hizo debutar a su flamante refuerzo, Álvaro Morata, junto a Griezmann, y suplió las bajas de Godín y Saúl Ñíguez con Lucas Hernández de central -con Juanfran en la izquierda- y el argentino Ángel Correa en el medio con Thomas, Rodrigo y Lemar. En el Betis, Quique Setién dejó a Jesé de suplente -al final no debutó- y alineó al medio camerunés Kaptoum y a Sergio León y Joaquín arriba.



El choque, una cita de estilos de juego contrapuestos, de toque y posesión en los béticos y de alta presión y ataques directos en el Atlético, empezó con intensidad, con los béticos motivados y bien ordenados en el campo, muy metidos en la pelea sabedores del fútbol intenso y vertical del equipo de Diego Simeone.



Esta vez, además, los colchoneros parecieron tener más posesión del balón y un mayor dominio ante un Betis que buscó atacar con velocidad aprovechando los cambios de ritmo de Sergio Canales para conectar con Joaquín o Sergio León, aunque los madrileños se replegaban bien en un partido de mucha igualdad, tensión y emoción.