Vinicius Junior no forma parte de la primera plantilla de Lopetegui en la actualidad, pese a que jugó los últimos minutos del partido ante el Atlético de Madrid. En vez de cederlo, la directiva prefirió que se acostumbre a la ciudad (Madrid) y se relacione con los brasileños (Marcelo y Casemiro) que actualmente juegan en el club. ¿Tendrá un lugar para esta temporada? Difícil saberlo, así como también se discute la continuidad del técnico vasco. En medio de todo este tema, ha salido una decisión del Real Madrid que complica a la Selección.



Según ha publicado Globoesporte, el Real Madrid no quiere ceder a Vinicius Junior para el Sudamericano Sub20, que se disputará en enero próximo en ese país. El torneo, al no estar en una fecha FIFA, no obliga a la institución a ceder al delantero brasileño.



"El Real Madrid ya dejó eso muy claro", reconoció Carlos Amadeu, seleccionador Sub20 de Brasil, en declaraciones recogidas por el medio brasileño.



"Sabemos que es muy difícil porque no es una fecha FIFA y el club no está obligado a liberar a los jugadores, pero la gente lo está intentando; no sólo yo, sino todos los futbolistas", ha dicho Vinicius Junior al respecto.



Sin embargo, el caso de Rodrygo podría ser diferente: todavía en el Santos, cumple en enero los 18 años; ahí el Real Madrid decidirá definitivamente su futuro, incluyendo si puede ser citado para el Sudamericano o no. Esa es la realidad, por ahora, de Vinicius Junior.