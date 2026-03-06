Real Madrid vs. Celta de Vigo juegan por LaLiga. (Diseño: Depor)
¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por LaLiga 2025-26? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 27? Según al programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el viernes 6 de marzo: ESPN, Movistar LaLiga y DAZN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 3:00 p.m. (horario peruano, con seis horas más en España).

Real Madrid vs. Celta de Vigo se enfrentan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
