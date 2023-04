Cada vez que es consultado sobre su futuro y las intenciones de la Selección de Brasil por ficharlo, Carlo Ancelotti ha sido claro en que su única prioridad es el Real Madrid. No hay secretos: quiere quedarse y se siente cómodo donde está. Sin embargo, según informan desde España, el elenco ‘blanco’ no se ha acercado a él para comenzar con las negociaciones de una posible renovación, lo cual parece dilatar la situación hasta volverla incómoda.

La información que ha revelado AS hace algunas horas indica que Florentino Pérez y sus directivos están analizando todos los escenarios posibles de aquí a final de temporada, razón por la cual todavía no han tocado el tema con ‘Carletto’. Eso, como parece evidenciarse, no le está gustando al italiano.

El estratega de 63 años todavía tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2024, no obstante, su continuidad no está del todo segura. Lejos de la pelea por LaLiga Santander, con la obligación de remontar la llave ante el FC Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey y en cuartos de final de la Champions League, en Chamartín tomarán una decisión dependiendo de los títulos que gane en este curso.

“Si están contentos conmigo, firmo hasta 2034″, manifestó Carlo Ancelotti luego de la contundente victoria sobre el Real Valladolid (6-0). Es evidente que quiere quedarse, pero mientras que los directivos del Real Madrid no se acerquen a conversar con él, todo queda en la nebulosa.

En España siguen rumoreando sobre sus posibles sustitutos y él lo sabe perfectamente. Por ello, AS señala que tampoco es descabellada la idea de una posible salida. Ya que su renovación es una incógnita, cambiar de aires está dentro de los planes de ‘Carletto’, solo si el Real Madrid no se pone las pilas.

La continuidad del Ancelotti en el Real Madrid dependerá de los títulos que consiga a final de temporada. (Foto: Getty Images)

Brasil al pendiente de Ancelotti

Para nadie es un secreto que los directivos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tienen a Carlo Ancelotti como su favorito para llegar al banquillo de la ‘Canarinha’. Su estilo de juego, su experiencia y el manejo de camerinos son las principales características que lo hacen el técnico ideal para suceder a Tite.

“Me encanta que me quieran, pero quiero cumplir mi contrato aquí”, manifestó el italiano en conferencia de prensa previo al partido ante el Real Valladolid. Sabe que lo quieren y, aunque le tiene respeto al cuadro madrileño, mientras no renueve su continuidad sigue en juego. Veremos qué sucede en los próximos meses.





