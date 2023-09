El regreso de Vinícius Júnior a los campos de juego -tras un mes de baja por rotura muscular- no fue como se esperaba. El brasileño regresó el último miércoles, en el partido entre Real Madrid y Las Palmas por la séptima fecha de LaLiga. La ‘Casa Blanca’ ganó 2-0 con goles de Brahim Díaz y Joselu, pero quienes se robaron el show fueron el entrenador Carlo Ancelotti y el exfutbolista de Flamengo. ¿Qué pasó? Tuvieron varias discusiones y, tras el pitazo final, ambos se fueron sin despedirse.

En un video publicado por GOL PLAY se puede todo lo que pasó entre el DT y el carioca en la última media hora de juego. “Ancelotti parece que no está muy contento con la ubicación de Vinicius y el brasileño parece algo desesperado, como si no supiese muy bien lo que le está pidiendo el entrenador”, comenta el narrador en primera instancia.

Luego, se puede apreciar claramente cómo el próximo técnico de la Selección de Brasil le pide a ‘Vini’ que juegue más abierto en el campo de juego. Pero el jugador, quien disputó casi toda la segunda mitad, responde con un gesto confundido. Pasan los minutos y ‘Carletto’ se enfada y le dice: “No puedes jugar así, no se puede jugar así”.

Estas palabras de Ancelotti no le cayeron nada bien a Vinícius, quien llegó al punto de no saludar al entrenador luego del pitazo final. El DT se dirigió hacia el centro del campo mientras que el brasileño cruzó su camino directo a los vestuarios, pero no lo miró ni le dio la mano antes de retirarse. La relación siempre ha sido muy buena, pero parece que ayer los ánimos estaban calientes.





¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

Tras el encuentro ante el equipo canario, Real Madrid se alista para jugar, por la octava fecha de LaLiga, frente al Girona, una de las grandes sorpresas del campeonato. El partido está programado para este sábado 30 de septiembre a las 11:30 de la mañana (hora de Perú) con la transmisión de ESPN y STAR Plus en América Latina.

Cabe destacar que el Girona se encuentra en lo más alto de LaLiga de España, con 19 puntos en siete fechas disputadas. La ‘Casa Blanca’ está en el segundo lugar con 18 puntos, mientras que el FC Barcelona completa el top 3 con 17 puntos. Sin duda, será el duelo más importante de la próxima jornada.





