Barcelona vs. Rayo EN VIVO: cómo y dónde ver transmisión vía ESPN, STAR Plus y DAZN.

Continúa el fútbol de España con FC Barcelona y Rayo Vallecano, que se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 19 de mayo de 2024 en el marco de la fecha 37 de LaLiga. El partido, a disputarse en el Estadio Olímpico de Montjuic, se jugará desde las 12 del mediodía (hora peruana y 7 de la noche en España), será transmitido LIVE AHORA GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y SKY Sports. Mientras que DAZN y LaLiga TV BAR son las señales encargadas para la correspondiente televisación en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa aquí la lista de horarios y canales.

La previa de este encuentro está marcada por la incertidumbre sobre el futuro de Xavi Hernández. A pesar de que el entrenador del Barcelona aseguró que “la confianza” del presidente Joan Laporta está “intacta” y que “no ha cambiado nada” desde que fue ratificado en su cargo hace tres semanas, todo parece indicar que el banquillo azulgrana podría tener un nuevo inquilino la próxima temporada.

Este cambio de rumbo se precipitó por las declaraciones de Xavi antes del encuentro contra el Almería, donde subrayó la delicada situación económica del club, una declaración que no fue bien recibida por la directiva.

La situación se complicó después del pacto alcanzado el 24 de abril, en el cual se había decidido la continuidad de Xavi. En dicha reunión, el técnico se habría comprometido a moderar sus mensajes sobre la situación económica del club y la plantilla, un compromiso que, según la directiva, no se ha respetado completamente.

La previa de este encuentro está marcada por la incertidumbre sobre el futuro de Xavi Hernández. (Foto: EFE)

El equipo azulgrana, que ha tenido una temporada decepcionante sin títulos y una involución respecto al equipo campeón de la liga anterior, espera cerrar de la mejor manera posible la campaña. La única meta que les queda es asegurar el segundo puesto, un objetivo mínimo que se cumplirá si logran vencer este domingo o si el Girona, tercero a cuatro puntos de distancia, no recorta puntos.

Para este crucial encuentro, Xavi no podrá contar con Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, Alejandro Balde y Frenkie de Jong, todos lesionados. Sin embargo, recupera a Ilkay Gündogan tras cumplir sanción. La principal incógnita es Ronald Araujo, quien ha estado ausente debido a molestias en los últimos partidos.

Por otro lado, el Rayo Vallecano necesita un punto para asegurar su permanencia, considerando que el Cádiz podría ganar sus dos últimos partidos. Esta compleja combinación de resultados hace que el Rayo no esté matemáticamente salvado aún, y por ello, el equipo mantiene la cautela.

El técnico Iñigo Pérez tiene la baja por sanción del mediapunta argentino Oscar Trejo, y podría sustituirlo con Unai López, adelantando su posición y dejando la medular al senegalés Pathé Ciss. En cuanto al ataque, Sergio Camello parece ser la opción más probable para iniciar, superando a Raúl de Tomás y al colombiano Radamel Falcao.





¿En qué canal ver Barcelona vs Rayo Vallecano?





El partido entre Barcelona vs Rayo Vallecano se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de ESPN, además de su versión de streaming en la plataforma de STAR Plus. En México será transmitido por SKY Sports y en España vía Movistar LaLiga y DAZN. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto por la web de Depor.





¿A qué hora juegan Barcelona vs Rayo Vallecano?





El encuentro entre Barcelona vs Rayo Vallecano está pactado para este domingo 19 de mayo desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 2:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 1:00 p.m.; en México a la 11:00 a.m.; mientras que en España a las 07:00 p.m.

