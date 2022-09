La idea de cambiar de club no era algo que pasó por la mente de PSG cuando se encontraba en Valencia. El español gestó su primera salida del equipo de sus amores, aunque intentó llegar a un acuerdo para extender su contrato. Sin embargo, las políticas del cuadro ‘che’ negaron su continuidad. Con 25 años de edad, se marchó libre hacia una nueva aventura en la Liga de Francia.

“Comuniqué al club que yo no quería salir gratis porque le debía muchísimas cosas al Valencia. Y así se lo hice saber a tanto Layhoon como a Gattuso. Así llegó, al final del mercado, esa oportunidad del PSG y bueno, llegamos a un acuerdo y salí”, así de agradecido se mostraba Soler en entrevista con el Diario Levante.

Además, dio detalles sobre cómo fueron las conversaciones con el club para poder renovar el vínculo con el afán de quedarse para siempre en el club y, de cara al futuro, retirarse en la entidad para luego tener algún cargo con las divisiones menores.

“Al final yo estaba pidiendo un contrato de larga duración porque quería vincularme prácticamente todo. De los 25 a los 33, 34 o 35 años, vincularme toda mi vida con el Valencia”, apuntó en la entrevista donde mostró su lado más interno y confesó cómo fue su partida.





La decisión de Valencia ante el caso Soler

Para Soler, la influencia mayor influencia fueron las políticas del club en su no renovación de contrato. Por esta razón, aprovechó la oferta de PSG y se marchó para jugar la Ligue 1.

“El club tiene una filosofía y no quiere hacer contratos más largos de equis años. Yo pensaba de otra manera y el club nunca se acercó a lo que yo pedía. No me lo ofreció. Tampoco le tengo nada que reprochar, es su decisión, si no lo consideraron así, pues ya está”, dijo.

“Tomamos una estrategia mis agentes y yo de hablar con el club y de buscar unas condiciones tanto de duración de contrato como económicas, de proyecto deportivo del club. Estábamos teniendo unos años un poco complicados y no solo hay que llevarlo todo al dinero. Hay mucha gente, y esas cosas que también me molestan, que lo lleva todo al dinero y no es así”, agregó.





