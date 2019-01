Se cayó: las razones que llevaron al Barcelona a 'enfriar' el traspaso de Carlos Vela

No da una. Al Barcelona se le está haciendo más complicado de lo que esperaba encontrar el reemplazo de Munir en el ataque azulgrana. Cuando todo parecía que por fin el mexicano Carlos Vela volvería a LaLiga, ahora como azulgrana, desde España señalan que las negociaciones se 'enfriaron', debido a que cierto sector de la directiva culé no ha aprobado del todo el fichaje del delantero 'azteca'.

Uno de los puntos en contra que han encontrado con Vela, según apunta el diario 'Sport', es la inactividad en la que ha estado en los últimos dos meses y medio. El mexicano no juega desde que acabó el periplo de su equipo, Los Ángeles FC, en la MLS el pasado 2 de noviembre.



Carlos Vela necesitaría prácticamente una minipretemporada para ponerse a punto, lo cual, desde luego, llevaría tiempo. Y es precisamente tiempo lo que no tiene el Barcelona con el resto de LaLiga, Champions y Copa por delante.



Mientras que otro de los 'contra' para la llegada del delantero mexicano al Can Barza es la larga lista de episodios extradeportivos que ha sumado Vela a lo largo de su carrera, que incluso lo llevaron a mantenerse apartado de la Selección de México.

Así están las cosas con Carlos Vela, con quien el Barcelona ya había cerrado acuerdo para llegar como cedido, con opción de compra, pero que en las últimas horas su arribo podría quedar en nada, y la búsqueda de un delantero de confianza aún tiene para rato.