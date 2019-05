"No es su responsabilidad": el periodista que compara a Pizarro con Messi y crea un debate

Claudio Pizarro es el futbolista peruano más exitoso en el extranjero de los últimos años y, quizás, de la historia de nuestro fútbol, pero no siempre se le recuerda por sus logros fuera. El goleador, que viene de romperla a sus 41 años ante el Dortmund -lo dejó casi sin título-, ha tenido que hacerle frente a las críticas por su rendimiento en la Selección Peruana y eso lo reconoce el reconocido periodista argentino, Ezequiel Daray.



El comunicador reconoce la importancia de Pizarro en el fútbol alemán y responde así a un detractor del goleador en sus redes sociales. " No es que Pizarro no haya ganado nada con la Selección. Más bien, la Selección no ganó títulos antes, durante y después de Pizarro. No es solo responsabilidad de Claudio, como tampoco lo es de Messi", aseguró

No es que Pizarro no haya ganado nada con la selección. Más bien la selección no ganó títulos antes, durante y después de Pizarro. No es sólo responsabilidad de Claudio, como tampoco lo es de Messi https://t.co/Lkew7j9fm1 — Ezequiel Daray (@EzequielDaray) 5 de mayo de 2019

Ello generó un debate, pues las críticas a Claudio por no lograr 'nada' con la 'bicolor' siempre se han hecho presentes cuando el jugador pasa un gran momento en Europa. Muchos seguidores le han criticado su poca producción de goles con la 'rojiblanca', teniendo en cuenta la leyenda que se ha forjado en Alemania y minimizando la forma cómo jugó Claudio cada vez que fue requerido para representar a Perú. Además, coincide la poca producción de Pizarro en la Selección con los años más oscuros de nuestro fútbol actual.



Hoy, Claudio Pizarro es uno de los goleadores extranjeros de la Bundesliga (Lewandowski con 199 la encabeza. Claudio lo sigue con 196). Además, lleva 278 goles en Europa y se lo ha marcado a 110 arqueros diferentes.

