Arturo Vidal está a poco de reaparecer en LaLiga Santander. Luego de pasar por una largo periodo de cuarentena para evitar posibles contagios de coronavirus entre los jugadores del Barcelona, el volante chileno se sumó este viernes a la ciudad deportiva culé para retomar los entrenamientos.

Muchas veces, Arturo Vidal ha sido tildado como un jugador que no se entrena lo suficiente, aunque en los terrenos de juego destaca. El mediocampista del Barcelona dio una pequeña entrevista al programa Bienvenidos y allí habló de lo intenso que fueron sus ejercicios en su casa en medio del COVID-19 en territorio español.

“He tenido bastante tiempo para prepararme en casa. Desde que empecé mi carrera como futbolista profesional nunca he entrenado tanto y he aprovechado al máximo el tiempo que he tenido. Lo que esperaba era entrenar con mis compañeros”, apuntó Vidal ante la consulta de sus ejercicios por el coronavirus.

Arturo Vidal y el coronavirus

Además, el popular ‘Rey’ y dos veces campeón de la Copa América con la Selección de Chile contó cómo fue estar con su familia en confinamiento. “Todo ha sido complicado porque estuvimos dos meses encerrados. Sin embargo, la realidad lo ameritaba. Ahora viene la parte final de la liga”, añadió.

Arturo Vidal, en los últimos días, ha sido vinculado con el Inter Miami, propiedad de David Beckam, para la MLS. No obstante, los directivos de este conjunto analizan primero cómo el coronavirus afecta la economía del club.

Por otra parte, la cadena catalana RAC1 sostiene que se han reportado cinco casos positivos entre jugadores de LaLiga y la segunda división. Esto podría retrasar el retorno del fútbol español en ambas categorías, por lo que se espera el pronunciamiento de Javier Tebas.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en España: la respuesta de Luis Suárez a las criticas de estar fuera de forma | VIDEO

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Tottenham: así es el entrenamiento militar de Son-Heung Min en Corea del Sur | VIDEO