En Inglaterra las cosas aún no mejoran por el coronavirus, por lo que la Premier League no tiene fecha de regreso (en contraparte con la Bundesliga que lo hará este 16 de mayo). Según datos de la Johns Hopkins University, el territorio de Reino Unido es donde hay más muertes en toda Europa, llegando a los más de 30,000 fallecidos por la enfermedad.

En abril pasado, la prensa inglesa dio cuenta que Kyle Walker, lateral derecho del Manchester City, se saltó la medida de cuarentena dada por el país para ir a la casa de su hermana en medio del COVID-19. Desde ese momento, el jugador la pasa en su casa, pero este viernes denunció que sufre acoso.

“Fui a recoger algo de comida casera (a Sheffield) donde mi hermana, pero recientemente paso por uno de los periodos más difíciles que me ha tocado vivir en la vida. Lo asumo con responsabilidad, aunque actualmente estoy siendo acosado. Ya solo no me afecta a mí”, fue lo que dijo Walker a través de un comunicado. Lo que hizo en pleno coronavirus no justifica lo que le sucede.

ESTO ES LO QUE DIJO KYLE WALKER

Parte del comunicado de Kyle Walker en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el internacional con la Selección de Inglaterra apuntó que su seno familiar no la pasa nada bien. “Ni siquiera estoy seguro en mi propia casa y mi familia tampoco. ¿Alguien se merece esto?”, añadió el defensor.

Previo a la para de la Premier League a causa del coronavirus, Liverpool se mantiene en la cima del campeonato con 82 puntos, 25 unidades de ventaja más que el Manchester City en donde juega Kyle Walker.

Por otra parte, la cadena catalana RAC1 sostiene que se han reportado cinco casos positivos entre jugadores de LaLiga y la segunda división. Esto podría retrasar el retorno del fútbol español en ambas categorías.

