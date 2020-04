España afronta al coronavirus, el cual lo ha llevado a una profunda crisis sanitaria y económica. Los contagios confirmados superan los 145 mil, en tanto que la cifra de fallecidos asciende a 14,673, según medios locales. LaLiga Santader también se perjudicó debido a que su normal desarrollo tuvo que detenerse hasta nuevo aviso.

En España se necesita la ayuda de todos y así lo ha entendido Juan Martínez Munuera, árbitro de primera división de LaLiga Santander. Este, en declaraciones a la agencia EFE, manifestó que se ofreció a volver a tener el puesto de policía en Finestrat, uno de los municipios de su país, para controlar la pandemia del COVID-19.

“Ser policía y árbitro no son mis trabajos, son dos pasiones. Cuando se declaró la pandemia del coronavirus me ofrecí a mis superiores para regresar, pero me dijeron que no hacía falta. La fuerza policial de España no se ha visto mermada, pero estoy a disposición”, dijo Martínez Munuera.

España y su lucha vs. el coronavirus

Asimismo, contó cómo es que se unió a las fuerzas locales en su país natal. “Lo hice a los 19 años de edad. Fue precisamente para colaborar en situaciones como las que se viven en la actualidad”, remarcó.

También, dio cuenta de cómo se entrena en solitario para no perder la forma física en caso LaLiga retorno luego de su para por el coronavirus. “Tengo espacio en mi casa para hacer ejercicios y con el tiempo compré material deportivo y de gimnasio”, añadió Juan Martínez Munuera.

De otro lado, aún falta definir la fecha de la gran final de la Champions League 2019-20. El choque está pactado para que se juegue en el Estadio Olímpico Atatürk de Turquía.

