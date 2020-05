Barcelona continúa con sus sesiones de trabajos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con la mira puesta en una posible vuelta de LaLiga Santander en el mediano plazo por el coronavirus. Bajo las ordenes del director técnico Quique Setién, los jugadores culés siguen en lo suyo para ponerse a punto.

En la dirigencia del Barcelona había la idea de, cuando LaLiga retome sus actividades por el COVID-19, que el primer equipo juegue en el estadio Johan Cruyff, recinto donde hace las veces de local el filial. No obstante, esto ha quedado descartado.

Según indica este martes el diario Mundo Deportivo, han sido los mismo jugadores del Barcelona los que se han mostrado contrarios en jugar allí y no en el Camp Nou. Si bien es cierto que el coronavirus hace que no haya gente en los estadios, no ven por qué cambiar de un momento a otro de localía en medio del campeonato español de primera división.

Barcelona, solo en su casa

Contrario al ‘Barza’, por ejemplo Real Madrid si jugaría en el Alfredo Di Stefano, estadio en donde juega el Castilla. El Bernabéu está en pleno proceso de remodelación, el cual iría hasta mediados del año 2022.

Al final, fueron los capitanes del Barcelona los que trasladaron su posición a la directiva azulgrana en seguir en el Camp Nou por el coronavirus. El sponsor Cupra sigue con su campaña de recaudar fotos de hinchas para que estas aparezcan en las pantallas del recinto en pleno partido liguero.

De otro lado, los clubes de la Premier votaron para que se dé la vuelta a los entrenamientos, aunque de manera individual. El secretario de Estado encargado del Deporte, Oliver Dowden, confirmó que a mediados de junio es la fecha establecida para que el campeonato regrese, aunque sin público en las gradas.

Así fue el gol de Kai Havertz por la fecha 26 de la Bundesliga.

