Los contagiados no dejan de aumentar pese a las últimas medidas dispuestas por el Gobierno de Iván Duque para frenar el avance de la pandemia en el país. Revisa el minuto a minuto por Depor.com. Al inicio del lunes 18 de mayo se reportaron 15,574 casos confirmados de COVID-19 y una cifra de 574 muertes en todo el país. No te lo pierdas. El coronavirus en Colombia sigue cobrando víctimas mortales día a día. A pesar de las medidas tomadas por el Estado del país norteño, esta enfermedad parece no detenerse y causa terror en la población, la misma que respeta la cuarentena. Asimismo, existen otras 2825 personas que ya están recuperadas. El alargue de la cuarentena parece no tener efecto aún, pero las autoridades ven con ilusión el poder revertir la situación en los próximas semanas.

Coronavirus Colombia | Interno de la Cárcel de Ternera con COVID -19 está en el HUC. La directora (e) del Dadis informó que otros 15 reclusos fueron aislados y que se practicarán 279 pruebas entre internos y personal administrativo.

Coronavirus Colombia | Indígenas denuncian intervención en sitios sagrados de la Sierra Nevada, en La Guajira. Dicen que hay maquinarias en la desembocadura del río Ancho, en Dibulla. Corpoguajira hizo una visita y verifica la información.

Coronavirus Colombia | 366 colombianos que estaban varados fuera del continente vuelven al país. Los connacionales, que se encontraban en diferentes países de Asia, África, Europa y Oceanía, fueron repatriados en un vuelo humanitario que aterrizó en Bogotá.

Coronavirus Colombia | Vuelo humanitario trae a 366 colombianos que estaban ‘atrapados’ en diferentes partes del mundo. La Cancillería, el Ministerio de Transporte y Migración Colombia adelantaron gestiones, en nombre del Gobierno nacional, para que connacionales que estaban en India, Países Bajos, Australia y otros países retornaran a Colombia en un vuelo de carácter humanitario que partió desde Indonesia.

Coronavirus Colombia | Asesinan a guardia indígena colombiano. Javier García Guaguarabe fue asesinado este sábado en la zona rural del municipio de Argelia, al sur del Cauca en Colombia, donde un grupo armado acecha a las comunidades en busca de excombatientes de las FARC para reclutarlos.

Coronavirus Colombia | Siete nuevos casos de coronavirus en planta de Hidroituango. Indicó la empresa que todas estas personas están aisladas y presentan síntomas leves. Sin embargo, el Consorcio CCCI, EPM y las autoridades de salud están preparados para desplazarlos a un centro hospitalario de ser necesario.

Coronavirus Colombia | Colombianos desinfectan vehículos en semáforos de Bogotá por un dólar. De las calles de Bogotá desaparecieron los limpiadores de carros que se rebuscaban en los semáforos el sustento diario, y ahora ese lugar lo ocupan ciudadanos afectados por la cuarentena obligatoria por el coronavirus que esperan sobrevivir a la crisis desinfectando vehículos particulares.

Coronavirus Colombia | Retorno de venezolanos desde Colombia sería apenas 3,72%. La avalancha de venezolanos que regresaron a su país antes de que Colombia cerrara sus fronteras el pasado 17 de marzo como una de las medidas que tomó el gobierno de Iván Duque para contener la pandemia, cerca de 30.000 personas, llevó a pensar que el retorno sería multitudinario teniendo en cuenta que en nuestro territorio hay más de 1.800.000 de estos extranjeros.

Coronavirus Colombia | La crisis del coronavirus golpea a los recicladores en América Latina. La crisis sanitaria mundial ha forzado el cese del reciclaje en diversos países de la región, provocando consecuencias medioambientales y sociales. El 80% de la basura reciclada es recolectada por los recicladores.

Coronavirus Colombia | Reclusos con coronavirus denuncian malas condiciones en Santa Marta. Los dos pacientes dicen estar encerrados en un lugar donde ni los animales pueden vivir.

Coronavirus Colombia | Balacera en Las Américas deja dos heridos. El hurto de una moto habría desatado una riña en una casa del barrio. El supuesto robo de una moto sería el origen de una pelea que se registró a la 1:30 de la tarde del pasado sábado, en una casa ubicada en la carrera # D con calle 54 B, barrios Las Américas, en Barranquilla.

Coronavirus Colombia | A luchar unidos contra la homofobia en la Costa. En los últimos 12 años, según Caribe Afirmativo, 206 personas con expresiones de género diversas han sido asesinadas. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia.

Coronavirus Colombia | Frenazo a la venta y compra de viviendas por el confinamiento. Un comprador se atrevió a adquirir un crédito, en medio de la pandemia, con la actividad que está de regreso. Minvivienda, Camacol y Fedelonjas analizan sector.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Colombia: plataformas digitales en el país

La ciudad de Bogotá sigue siendo la más afecta, siguiéndole el Valle del Cauca y Antioquía. El presidente Iván Duque, acompañado del consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, Victor Muñoz, y el presidente de INNpulsa, Ignacio Galán, presentaron este domingo las plataformas digitales que el Gobierno ha puesto al servicio de los colombianos para enfrentar la pandemia.

Victor Muñoz, consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, presentó la plataforma www.coronaviruscolombia.gov.co, que tiene información fiable del covid-19 en Colombia. La plataforma, explicó Muñoz, tiene cuatro momentos.

Primero, lo que tiene que ver con la línea 192; segundo, lo relacionado con procesos de aprendizaje para quienes están recibiendo clases desde casa durante la cuarentena.

En la tercera pestaña se podrán encontrar las economías alternativas en tiempos de coronavirus. Por último, los usuarios de coronaviruscolombia.gov.co podrán encontrar una plataforma para donar a quienes más lo necesitan.

“En la página web tenemos el mapa mundial y la separación de los datos para Colombia, las personas que están en casa, en hospitales, los casos de personas con mejoría y permite monitorear el comportamiento de nuestro país frente a la pandemia”, agregó Duque.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.