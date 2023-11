El actual parón de selecciones no solo ha brindado emocionantes encuentros internacionales, sino que ha dejado al Real Madrid en una situación crítica con una serie de lesiones que afectan significativamente su plantilla. Carlo Ancelotti, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez (director deportivo) observan con preocupación el creciente número de bajas, y los últimos informes indican que algunos jugadores clave no regresarán a los terrenos de juego hasta el 2024. Uno de ellos es Vinicius Junior, que en el partido entre Brasil vs. Colombia sufrió una rotura en el bíceps femoral, hecho que lo aleja de las canchas hasta febrero próximo.

La lesión del brasileño ha dejado a Carlo Ancelotti con un dilema en la delantera. Aunque hace unos meses se descartaba la opción de acudir al mercado de pases, la situación actual podría cambiar la perspectiva. La incertidumbre reina en el Real Madrid, y la decisión sobre buscar refuerzos aún está en el aire.

El sábado, los rumores sobre un posible regreso de Cristiano Ronaldo tomaron fuerza tras la grave lesión de Vinicius Jr. Ancelotti se enfrenta a la necesidad de fortalecer su delantera, y la sombra del regreso del portugués surgió como una opción intrigante.

Ante los rumores, Florentino Pérez se pronunció sobre la posibilidad de un regreso de Cristiano Ronaldo. “Eso viene sonando cada cierto tiempo desde hace unos años... pero nada, nuestros caminos se juntarán, seguro, pero ahora no es el momento”, declaró el presidente merengue a su círculo más cercano, según el sitio madridista Defensa Central.

A pesar de la incertidumbre, en el Real Madrid se mantiene la confianza en la apuesta por la juventud. El club blanco prefiere confiar en el talento emergente de La Fábrica en lugar de recurrir a soluciones externas. La estrategia es clara: impulsar a los jóvenes talentos del club en caso de que Ancelotti necesite refuerzos de última hora.





Florentino Pérez descarta el regreso de Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)





¿Por qué Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid?





La partida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid en 2018 se debió a una combinación de factores deportivos y económicos. Después de nueve exitosas temporadas en el club, durante las cuales contribuyó significativamente a la consecución de múltiples títulos, el delantero portugués expresó su deseo de afrontar nuevos desafíos y buscar una experiencia futbolística diferente.

Además, las negociaciones contractuales y las expectativas salariales podrían no haberse alineado completamente entre Cristiano Ronaldo y el presidente Florentino Pérez, influyendo en su decisión de unirse a la Juventus en la Serie A italiana.





¿Qué títulos ganó Cristiano Ronaldo en Real Madrid?





‘CR7′ cosechó una impresionante lista de títulos, contribuyendo de manera fundamental a algunos de los logros más destacados del club en su historia reciente. Su período en el equipo blanco se caracterizó por el dominio en la Champions, donde conquistó el prestigioso trofeo en cuatro ocasiones (2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018).

Además, Cristiano Ronaldo dejó su huella en competiciones domésticas, ayudando al Real Madrid a ganar dos títulos de La Liga (2011-2012, 2016-2017), dos Copas del Rey (2010-2011, 2013-2014) y varias Supercopas tanto de España como de la UEFA.





Cristiano Ronaldo fue jugador del Real Madrid hasta mediados de 2018. (Foto: Getty Images)





