En un giro inesperado de los acontecimientos, la Premier League se encuentra en vilo con la posibilidad de que dos de sus equipos de élite, el Manchester City y el Chelsea, enfrenten sanciones económicas severas que podrían poner en peligro su estatus en la competición. Tras la reciente penalización de diez puntos al Everton, el fantasma de los castigos se cierne sobre otros clubes, generando preocupación y especulación en el mundo del fútbol inglés.

El Manchester City se encuentra en medio de una tormenta legal que amenaza con sacudir los cimientos de su participación en la Premier League. Según informes de The Times, el club enfrenta acusaciones de hasta 115 presuntas infracciones a las reglas económicas de la liga. Estas alegaciones podrían resultar en sanciones sustanciales, incluida la pérdida de puntos y, en el peor de los casos, la expulsión automática de la competición.

La resolución del caso del Manchester City se espera que se extienda hasta 2025, lo que agrega una capa adicional de incertidumbre a la situación. Mientras tanto, los aficionados y la directiva del club aguardan nerviosos, conscientes de que su futuro en la élite del fútbol inglés podría depender de la decisión final de las autoridades de la Premier League.





Chelsea bajo nueva dirección y bajo investigación





El Chelsea, bajo la nueva dirección encabezada por Todd Boehly, no escapa a la tormenta de investigaciones económicas que azota a la liga. El club londinense está siendo examinado por supuestos pagos sustanciales que podrían violar las normas de la Premier League, incluso durante la gestión del ahora expropietario Roman Abramovich.

La incertidumbre en torno al Chelsea se ve agravada por la magnitud de los pagos bajo investigación y la determinación de las autoridades de la Premier League de asegurar el cumplimiento de las reglas económicas que rigen a los clubes de la competición.





Precedente Everton: un temblor que estremece a la Premier League





La reciente sanción al Everton, que planea apelar la decisión, ha enviado ondas de choque a través de la liga, creando un precedente que ha dejado a todos los clubes en alerta máxima. La posibilidad de perder puntos y, en última instancia, el lugar en la Premier League, ahora pesa sobre equipos que anteriormente podrían haberse sentido inmunes a tales consecuencias.

El Everton expresó su interés en monitorear de cerca las decisiones tomadas en otros casos relacionados con las Reglas de Sostenibilidad y Beneficios de la Premier League. Este enfoque sugiere que los clubes están atentos a la aplicación equitativa de las normas y buscan garantizar una evaluación justa para todos los equipos involucrados.





La respuesta del Everton





El cuadro de Liverpool aseguró estar “en shock” y “decepcionado” por la decisión de la comisión independiente de la Premier League de sancionarles con diez puntos por irregularidades financieras y apunta al Manchester City, que habría cometido las mismas infracciones que los ‘Toffees’.

“El Everton está en shock y decepcionado por la decisión de la comisión de la Premier League. El club cree que la comisión ha impuesto una sanción deportiva injusta y claramente desproporcionada. El club ya ha comunicado su intención de apelar la decisión a la Premier League”, dijo el club en un comunicado.

“El Everton mantiene que ha sido abierto y transparente con la información que ha dado a la Premier League y que siempre ha respetado la integridad del proceso. El club no reconoce el veredicto de que no ha actuado con buena fe y no entiende que esto se haya utilizado como acusación por parte de la Premier League durante el procedimiento. La dureza y la severidad de la sanción no es un justo y razonable reflejo de las pruebas dadas”.

“El club seguirá con gran atención las decisiones que se tomen en otros casos relativos a las normas de sostenibilidades y beneficios de la Premier League”, apuntó el Everton.





El Everton no gana la Premier League desde la temporada 1986-87.





