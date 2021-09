Compartieron vestuario al mando del que hoy es otra vez técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y ambos fueron figuras destacadas de ese equipo ‘blanco’ que ganó la ‘Décima’ Champions League de los ‘blancos’ en Lisboa. Tras esa final sus caminos se separaron, pero Ángel Di María solo tiene palabras de elogio para Cristiano Ronaldo, de quien confesó una divertida anécdota que trae a la tierra al luso.

El ‘Fideo’ contó la intrahistoria de cómo celebró su primer cumpleaños como jugador del Madrid, en la temporada 2010, el argentino decidió hacer una reunión en casa e invitó a Cristiano Ronaldo, que le dejó un imborrable sorpresa.

“En mi primer cumpleaños en Real Madrid, yo tenía a algunos de mis amigos que habían venido. Como del equipo invitaba a Marcelo y a Pepe, que se juntaban siempre con Cristiano, lo invité también, le dije si quería venir a casa. Pensé que no iba a venir, pero me mandó un mensaje y dijo que sí venía”, cuenta Di María.

Y luego revela lo humano que es el delantero luso. “Cayó en mi casa y se sentó con mis amigos afuera a tomar cerveza. Tranquilo, como si nada. La verdad que me sorprendió un montón. Dentro de la cancha siempre se ganó todo así, siendo y diciendo que era el uno. Fuera de la cancha es otra clase de persona”.

“Conmigo, un fenómeno. Lo que se ve en la cancha es, en la cancha. Después, es uno más”, agregó Di María en diálogo con el medio argentino TyC Sports , donde dejó otras confesiones.

Enterró a Sampaoli y su relación con Leo

Sampaoli: “Con Sampaoli arranqué bien y terminé mal. Me dijo cosas que después no eran así. Me trataba como si fuese uno de los mejores y después de un solo partido en el Mundial, me limpia. Sampaoli es una persona muy rara. Pasaron muchas cosas entre él y Beccacece. No había nadie que te guiara. Fue una lástima”.

Neymar: “A Ney lo vivimos boludeando con Paredes. Siempre que pasa algo, decimos: “Nosotros primero y segundo...” Lo volvemos loco”.

Relación con Messi: “Para mí es el Enano, siempre le dije así. Yo soy Fideo y el Enano, quedó hace tiempo y seguirá siempre igual. A él le gusta que lo traten como uno más y yo lo trato de esa manera. Si lo tratás como lo que es, un extraterrestre, lo ponés en esa burbuja que no le gusta. Es de otro mundo, es la realidad, pero al fin y al cabo para mí es Leo, el Enano”.

Boca: “Estuve a punto de jugar en Boca. La abogada decían que no me podían vender en dólares y me tenían que vender en euros pero estaba Boca por ahí”.

