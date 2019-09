Da Silva: “Busco minutos para poder llegar a mi nivel y volver a esos momentos lindos en la selección”

Beto da Silva sorprendió esta temporada firmando por el Deportivo la Coruña. El delantero formado en Sporting Cristal, no tuvo los minutos que quiso en los últimos años ; sin embargo, es consciente que su llegada a España puede ser el nuevo aire que necesita para impulsar su carrera una vez más y llegar a la tan ansiada convocatoria de la Selección Peruana.

En conversación con la Cadena Ser, el atacante explicó cómo se dio su llegada al Depor y qué espera para esta nueva etapa.

Beto llegó a Riazor luego que Tigres, club que posee su carta pase, realice un intercambio por Diego Roldán. El peruano aterrizó en la Segunda División de España y el uruguayo llegó a la Liga MX.

"Los clubes en México son muy conectados en temas de préstamos. Tigres compra varios jugadores y los presta para darles rodaje debido a que el plantel que tienen es fortísimo y hay jugadores con muchos nombres. Ellos prestan y se dio con Roldán, vieron la posibilidad de llevarlo a Juárez y que yo llegue al Depor", explicó el exPSV.

Tras ser preguntado sobre sus inicios, explicó: "Tuve un gran año en Perú, me fui al PSV, llegó la primera convocatoria. Las buenas entradas emocionaron a la gente. Quiero llegar a mi máximo nivel para regresar a esos momentos lindos con la selección".

“La gente decía que ya tenía que jugar para poder reemplazar en la selección. Me desesperaba y era suplente en el PSV. Estaba en un club grande, tenía 18 años y veía la necesidad de ser titular para entrar a la selección de otra manera. Me adelanté de esas etapas y terminé saliendo de un club que me quería mucho. Ahí empezaron algunos problemas”.

Paolo Guerrero vive uno de sus mejore momentos en el fútbol y se espera que nos regale goles por muchos años más, sin embargo, es inevitable que se busque un reemplazante y muchos colocan a Da Silva en esta posición.

"Hasta ahora la gente está encima mio y esperan que explote mi máximo nivel. El jugador tiene que convivir con eso" , agregó.

Sobre la posición en la que se siente más cómodo en el campo de juego, Beto dijo: “Me perfilo mejor abierto en la izquierda pero soy como un segundo delantero siempre intento llegar al área y pensar en el arco”.

La Segunda de España no sorprendió a Beto, quien ya había conversado con algunos referentes que vistieron la casaquilla del cuadro blanquiazul como Andrés Guardado o el mismo Diego Roldán.

"Yo sabía que era muy intensa. Hay equipos que son de primera división, se pierde el balón y ya piensan en recuperarlo. Tengo que ponerme en esa intensidad para estar bien", agregó.

