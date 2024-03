Ricardo Gareca debutó en la Selección de Chile con un triunfo por 3-0 ante Albania. La ‘Roja’ dejó buenas sensaciones; sin embargo, este martes 26 de marzo le espera un reto mucho más complicado: ante Francia, vigente subcampeona del mundo, en el Estadio Vélodrome de Marsella. En una conferencia de prensa, al ‘Tigre’ le preguntaron si tenía un plan para detener a Kylian Mbappé, máxima figura francesa, y contestó que no lo tiene, pero que buscará controlarlo durante el amistoso internacional.

El técnico argentino ya pasó la página de la victoria ante Albania y está enfocado en el duelo ante el equipo galo. Por supuesto, si hay algo que preocupa es la presencia del delantero del PSG. Pero el DT reveló que no existe un plan especial para frenarlo. “No hay un plan ‘anti Mbappé'. Es difícil. Él sale de cualquier plan que uno pueda tener, por eso es un jugador diferente. Intentaremos tener recaudos para poder controlarlo, más de eso, no”, dijo.

El ‘Tigre’ es consciente de que el partido ante ‘Les Bleus’ requiere de mucho más esfuerzo que el anterior. “Es un partido para estar muy atento por la calidad de sus jugadores y porque es un equipo rápido, pero nosotros también lo somos. Estamos en condiciones de hacer un buen partido y lo imagino con momentos de posesión de ellos y nuestra. Hay que tener cuidado con las transiciones”, señaló.

Pese a que Francia tiene a delanteros como Mbappé, Ousmane Dembélé y Marcus Thuram, Gareca resaltó que su plan no será defensivo, sino que buscará atacar y hacer daño. “Me gustaría imaginar a un Chile ejerciendo parte de lo que se hizo con Albania. Me imagino un escenario, al margen de que sea otro rival y su jerarquía, que sea similar. Sostener una idea futbolística y que eso nos afiance como grupo”, añadió.

Por otro lado, Ricardo tuvo palabras de elogios para Alexis Sánchez, histórico de la Selección Chilena. “Está en condiciones de sostener un rendimiento importante. Ya lo demostró en el Marsella y ahora en el Inter de Milán, donde se ha convertido en un jugador importante, pero no con la continuidad que él está buscando. En esta etapa de su vida, que haga lo que él quiera, que sea feliz en el lugar donde tenga que estar”, apuntó.

Finalmente, analizó a la Selección de Canadá, que clasificó a la Copa América y estará en el mismo grupo de Chile, Perú y Argentina. “Hizo una gran eliminatoria y tuvo una buena participación en el Mundial 2022. Tenemos un grupo difícil, pero tengo muchas expectativas. Estamos ilusionados y con mucho optimismo por la calidad de jugadores que tiene Chile”, sentenció.

¿A qué hora juegan y dónde ver Chile vs. Francia?

El partido Chile vs. Francia se realizará el martes 26 de marzo en el Estadio Vélodrome de Marsella. El inicio del juego está programado para las 3:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará inicio a las 5:00 de la tarde.

El encuentro será transmitido a través de las señales de Chilevisión y la plataforma de streaming Pluto TV en suelo chileno. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





