Algunas veces, el fútbol se ve envuelto en la vorágine de la vida misma, donde los protagonistas enfrentan desafíos que van más allá del terreno de juego. En esta ocasión, el nombre de Dani Alves (40 años) se ve empañado por un complicado proceso judicial que lo ha llevado a enfrentarse a una sentencia que ha causado conmoción entre sus seguidores. Este martes, en una audiencia en Barcelona, el brasileño ha solicitado que lo deje en libertad provisional mientras espera que sea firme la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por el delito de violación a una mujer en una discoteca de la Ciudad Condal.

Ante la petición de la Fiscalía de mantenerlo en prisión debido al riesgo de fuga, Dani Alves, desde la cárcel Brians 2, ha intervenido por videconferencia para asegurar al tribunal que piensa “llegar al final” en este caso porque cree en la justicia. “Creo en la justicia. No voy a huir”, ha afirmado con firmeza.

La decisión de la Audiencia de Barcelona sobre si dejarlo en libertad provisional o no está pendiente, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) analiza los recursos presentados contra la sentencia que condenó a Alves. La Fiscalía, en su recurso, pide una pena aún más severa, mientras que la acusación particular y la defensa presentan argumentos diversos sobre la capacidad económica y la situación del exfutbolista.

La defensa de Alves, representada por la abogada Inés Guardiola, ha expuesto que la capacidad económica del jugador no es tan sólida como se argumenta, señalando la pérdida de contratos de patrocinio y su situación laboral actual. Además, han destacado que ya ha cumplido una cuarta parte de la condena, lo que podría permitirle acceder a beneficios penitenciarios.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular insisten en el riesgo de fuga y en la gravedad del delito cometido, argumentando que la pena impuesta no es suficiente para asegurar que Alves no intentará eludir la justicia. En medio de este complejo entramado legal, la esperanza de Dani Alves se mantiene firme.





¿Cuánto tiempo le queda a Dani Alves en la cárcel?





La Audiencia Provincial de Barcelona hizo público la mañana del jueves 22 de febrero la sentencia del juicio contra el futbolista. El tribunal señaló que la víctima no consintió las relaciones sexuales y que existen elementos de prueba para entender que hubo una violación y por tanto condenó a Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión.

Cabe recordar que el exjugador de Juventus y PSG ingresó en prisión preventiva en enero de 2023, por lo que ya ha cumplido un año y un mes de la condena. Teniendo en cuenta que puede acceder al Tercer Grado (según está establecido en la Ley Orgánica 1/1979) una vez que haya cumplido la mitad de la pena, el brasileño podrá salir de prisión a partir de abril de 2025, cuando haya pasado dos años y tres meses en la cárcel.

Dani Alves fue condenado el 22 de febrero de 2024 a cuatro años y seis meses de cárcel por delito de agresión sexual. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





La emoción de Will Smith al conocer a Lionel Messi en juego del Inter Miami