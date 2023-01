Ingresar a la cárcel, sin duda, debe ser una de las situaciones más complicadas de la vida de cualquier persona, sin importar que se trate de un personaje famoso. En ese sentido, Dani Alves no fue la excepción, porque su primera noche en la cárcel fue un golpe duro para el brasileño y de acuerdo con reportes de prensa españoles ni siquiera quiso comer.

El brasileño llegó la semana pasada a España desde México, donde se encontraba jugando, para el entierro de su suegra, con la intención de reincorporarse lo antes posible a los entrenamientos de Pumas de la UNAM, pero no pudo ser así, ya que los Mossos d’Esquadra lo detuvieron por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona la noche del 30 al 31 de diciembre pasado y una jueza del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona decidió enviarlo a prisión preventiva sin derecho a fianza.

El jugador brasileño llegó el viernes por la noche de España al Departamento de Ingresos del Centro Penitenciario de Brians 1, pero su semblante y su actitud fueron muy diferentes a lo que se veía en entrenamientos o en partidos de fútbol. Esta vez se le vio afligido y anímicamente muy afectado.

No se hizo nada extraordinario, ni recibió un trato diferente al de los otros tres hombres que ingresaron también el viernes por la noche en esa misma cárcel”, reveló Vanguardia. Mientras que ABC explicó que fuentes de la penitenciaría les contaron que Alves llegó “muy tocado anímicamente. Afectado y sin ganas de relacionarse con nadie” .

“En estado de shock”: la reacción de Xavi

Xavi Hernández admitió estar “en estado de shock” tras la noticia de que el exfutbolista azulgrana Dani Alves, que ingresó este viernes en la cárcel después de declarar ante los Mossos d’Esquadra y el juzgado de instrucción a causa de la denuncia de una mujer de 23 años por una presunta violación en la discoteca Sutton de Barcelona.

“Es difícil comentar una situación así. Como todo el mundo, estoy sorprendido, impactado, en estado de shock. Conociendo cómo es Dani es un tema que me ha sorprendido. Me sabe muy mal por él. Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, no podemos entrar en eso”, añadió sobre este asunto el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Getafe.

