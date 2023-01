Aurélien Tchouaméni se ha convertido en uno de los protagonistas de la previa del partido que este domingo jugará el Real Madrid ante Athletic Club por la fecha 18 de LaLiga Santander. El nombre del joven volante francés ha estado en la conferencia de prensa de Carlo Ancelotti luego de su escapada a París. Al respecto, el entrenador italiano aseguró que su jugador se equivocó por marcharse a ver un partido de la NBA mientras estaba jugando su club en la Copa del Rey, pero dio el tema por zanjado tras la disculpa del centrocampista galo.

Ancelotti desconocía el viaje de su jugador a París el pasado jueves, para presenciar el partido de la NBA en Europa que enfrentaba a los Chicago Bulls y los Detroit Pistons, a la misma hora que el Real Madrid se jugaba su continuidad en la Copa del Rey, en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal.

“Ha hecho pública su disculpa, creo que se ha equivocado”, reconoció en rueda de prensa Ancelotti cuando fue preguntado por el centrocampista francés, que sigue de baja por una lesión en el sóleo.

“Se ha disculpado públicamente con compañeros y afición. Es un chico joven que se ha equivocado una vez y el tema se ha acabado. El jugador está recuperando y ojalá pueda volver pronto la próxima semana”, añadió el técnico madridista esperando el regreso de su jugador.

“Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho”, escribió Tchouaméni en su cuenta oficial de Twitter.





Real Madrid ya tiene rival en la Copa del Rey





Según el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el equipo de Carlo Ancelotti enfrentará a Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. El torneo español volverá a regalarnos un derbi que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu entre 24 y 26 de enero.





