Ceballos se une a la lista: figuras que pasaron de ídolos a repudiados en LaLiga [FOTOS] 

De ser aplaudidos a pifiados y en el lugar que fue su casa por mucho tiempo. Dani Ceballos fue uno de los protagonistas en el triunfo del Real Madrid el pasado domingo ante el Betis en el Benito Villamarín, y no solo porque marcó el gol de la victoria, sino porque los aficionados verdiblancos lo recibieron entre pifias e insultos.

El mediocampista de 22 años, como se recuerda, jugó en el Benito Villamarín entre el 2013 y 2017, cuando pasó a las filas del Madrid. Sin embargo, algunos hinchas no han perdonado que se fuera, lo llamaron "pesetero" y los pifiaron cada vez que tocó el balón. La parte más hostil para Ceballos fue, sin dudas, cuando anotó el 2-1 para el Madrid; aunque prefirió no celebrar el gol.



"Me voy feliz por los tres puntos, pero a la vez con un sabor agridulce por no haber conseguido el cariño de la que ha sido mi afición tanto tiempo. Es un campo donde lo he dado todo, crecí aquí como futbolista y no me esperaba esto", declaró Dani Ceballos tras el encuentro.



Este caso recuerda a los muchos que hay en el mundo, pero repasaremos, a continuación, los casos solo en el fútbol de España, de aquellos jugadores que pasaron de ídolos a ser repudiados en su casa.