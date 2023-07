Como todo en esta vida, el fútbol es un deporte que tiene un principio y un final. Decirle adiós cuesta muchísimo, sobre todo si te llamas David Silva y le has entregado tu vida a la actividad que más satisfacciones te ha dado. Así pues, este jueves 27 de julio el mediocampista español anunció su retiro de la actividad profesional, luego de una prolífica carrera de veinte años detrás del balón, convirtiéndose en una de las máximas leyendas del balompié español.

Con 37 años a cuestas, el ‘Mago de Arguineguín’ todavía tenía tiempo para seguir jugando un poco más. Sin embargo, una grave rotura de ligamentos en su más reciente entrenamiento con la Real Sociedad lo llevó a cambiar de planes, consumándose así la despedida que nunca imaginó que llegaría. Su anuncio a través de sus redes sociales generó rápidas reacciones de hinchas, excompañeros y de todos los clubes por donde desplegó su excepcional talento.

“Hoy es un día triste para mí. Toca decir adiós a lo que he dedicado toda mi vida. Hoy me toca despedirme de compañeros que son como una familia para mí. Os voy a echar mucho de menos. Ches, armeros, celtistas, citizens y txuri-urdines, gracias porque me habéis hecho sentir como en casa”, dijo en el video que compartió junto a su despedida, con evidente emoción en sus ojos.

La relevancia de David Silva en el fútbol español no solo se explica en la trascendencia que tuvo en los equipos donde jugó –siendo el Manchester City el lugar donde más éxitos cosechó–, sino también por lo importante que fue para la Selección de España en la consecución de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012. Un ídolo que con su simpleza deleitó a una generación que disfrutó de una de las selecciones más dominantes de la historia de este deporte.

La presencia de jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets o Xabi Alonso, quizás opacó el rol que tuvo el ‘Chino’ en la ‘Roja’. No obstante, la vida y el recuerdo de quienes siguieron su carrera se encargarán de colocarlo en el sitial que merece, al lado de los mejores futbolistas que salieron de España.

La carta de despedida de David Silva. (Imagen: David Silva / Twitter)





¿Cuáles fueron los números de David Silva?

Luego de haber pasado por las divisiones inferiores del Valencia –adonde volvió en la temporada 2006-07–, David Silva desplegó su exquisito juego por el Eibar, Celta de Vigo, Manchester City y la Real Sociedad. En cuanto a sus números totales –contabilizando los que sumó con el seleccionado español–, acumuló 869 partidos disputados, en donde marcó 156 goles y sirvió 226 asistencias.

¿Cuántos títulos ganó David Silva?

David Silva no solo fue un jugador con muchísimo talento, sino también supo ser determinante para que sus clubes y la Selección de España tocaran la gloria en más de una ocasión. Así pues, de retira con un palmarés de ensueño: 1 Mundial, 2 Eurocopas, 4 Premier Leagues, 5 Copas de la Liga, 2 FA Cup, 3 Community Shield y 2 Copas del Rey.





