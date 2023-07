El mercado de pases se sigue moviendo a tan poco para que inicien las cinco ligas más importantes de Europa. No obstante, solo hay un tema que mantiene en vilo a todos: el futuro de Kylian Mbappé tras manifestar que no renovará su contrato con el París Saint Germain, que termina en junio del 2024. Este es un tema confuso que por ahora no da señales de tener una solución a corto plazo. Lo cierto es que, inevitablemente, los futbolistas del conjunto parisino también están metidos en esto por ser parte de la plantilla, algo que ha generado mucha incomodidad en Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club, y los altos mandos que observan todo desde Qatar.

Según la información revelada por RMC Sports, los directivos del PSG no quieren que los jugadores declaren sobre el asunto, ya que esto podría ser tomado por la prensa como un respaldo a la postura de Mbappé. Esto, además, porque hace unos días Marquinhos, capitán del equipo, declaró abiertamente sobre el conflicto. Aunque el brasileño no se mostró a favor ni en contra de alguna de las partes, prefieren evitar que vuelva a suceder algo así.

“Es una cosa delicada. Es un jugador excepcional. Es una situación que sobrepasa a los jugadores. Le concierne a la dirección deportiva. Espero que pueda formar parte del grupo y ayudarnos esta temporada”, sostuvo el zaguero hace unos días. Aunque esto pueda generar mucha confusión en los futbolistas, lo cierto es que las directrices del París Saint Germain ya han sido dadas.

En lo que respecta a Luis Enrique, la citada fuente añade que no declarará al respecto e incluso no hablará con los medios de comunicación hasta la previa del primer partido oficial de la temporada, el 12 de agosto frente al Lorient por la fecha 1 de la Ligue 1. Esto quiere decir que el director técnico asturiano se mantendrá en silencio en esta gira por Asia, de la que Mbappé fue excluido de la nómina de convocados.

El silencio también es parte de la estrategia del nacido en Bondy. Cada vez que conversa con los periodistas sostiene que su decisión ya está tomada y eso invita a especular que no cederá ni un poco ante las presiones del PSG para que renueve su contrato hasta el 2025. Su entorno está al tanto de eso y, aunque están preocupados de que no vuelva a jugar en esta temporada, lo respaldan.

¿Y el Al Hilal? El último miércoles se supo que, por más que el club de la Liga de Arabia Saudita envió a algunos emisarios para dialogar con el delantero francés, este no estuvo de acuerdo con que se inicien las negociaciones. Así pues, Mbappé le dio la espalda a los casi 700 millones de euros por temporada que le ofrecieron, además de los 300 millones para el PSG por su traspaso.

Mbappé rechazó una jugosa propuesta del Al Hilal. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo volverá a jugar el PSG?

Luego del empate sin goles ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, el PSG volverá a jugar este fin de semana cuando enfrente al Cerezo Osaka. Este compromiso está programado para este viernes 28 de julio desde las 5:20 a.m. y se disputará en el Yanmar Field Nagai, ubicado en la ciudad de Osaka (Japón). Luis Enrique moverá su alineación respecto al último amistoso, con la intención de seguir probando jugadores para analizar el potencial de su plantilla.





