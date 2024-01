Varios días después del triunfo controvertido del Real Madrid por 3-2 sobre Almería, un encuentro que, en lugar de generar aplausos por la remontada merengue en los últimos minutos, ha desatado intensos debates en España acerca de las decisiones arbitrales. A esto se suman las recientes filtraciones de conversaciones entre el VAR y el árbitro del partido, que no fueron revisadas y que podrían haber afectado al cuadro madrileño. En medio de esta situación, Diego Simeone, técnico del Atlético Madrid, intervino. Aunque solicitó calma respecto al trabajo arbitral, manifestó una firme opinión: “piensan que todos somos tontos”.

Este miércoles, en la conferencia de prensa previa al enfrentamiento del Atleti contra Sevilla en los cuartos de final de la Copa del Rey, Simeone se presentó ante la prensa. Al ser cuestionado acerca de las recientes decisiones arbitrales controversiales en el último encuentro del Real Madrid, el director técnico argentino inicialmente optó por no entrar en detalles, respondiendo simplemente con un escueto“No opino”.

Luego, la atención de los periodistas se desplazó hacia el tema del VAR y las filtraciones de audio del partido del Real, llevando al estratega colchonero a ofrecer un análisis más profundo y con un desenlace contundente. El DT expresó que los árbitros enfrentan actualmente una gran presión y, aunque el VAR contribuye a su mejora, también los expone. Resaltó que, más allá de las filtraciones, lo realmente crucial son las decisiones tomadas por los réferis.

“Creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo. El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone. Esa es la realidad. Después nos ponemos a discutir si el audio está bien o si el audio lo están filtrando, no importa lo que filtren, sino lo que pasa. Pero se piensan que somos todos tontos, eso es lo que da bronca”, manifestó Simeone.





¿Qué se expuso en los audios filtrados del VAR del Real Madrid vs. Almería?

El programa español deportivo Jijantes reveló recientemente una grabación de diálogo entre Hernández Hernández (en el VAR) y Hernández Maeso (árbitro en campo del Real Madrid vs. Almería) sobre un incidente en el que Vinícius Júnior impactó con el brazo a Pozo, incidente que no fue sancionado como falta por los árbitros.

En otra grabación filtrada, se escucha la conversación entre los mismos árbitros sobre un posible acto de agresión a Dani Ceballos, una jugada que también fue revisada y que ambos decidieron no penalizar. Estas conversaciones no deberían haberse hecho públicas, ya que el VAR no intervino oficialmente en ninguna de las dos situaciones.

Actualmente, el Comité Técnico de Árbitros ha iniciado una investigación para esclarecer cómo se filtraron estos audios, considerando que no corresponden a revisiones oficiales en el monitor.

¿Cuándo juegan Atlético Madrid vs. Sevilla por Copa del Rey?

El Atlético Madrid y el Sevilla se verán las caras el jueves 25 de enero de 2024 en los cuartos de final de la Copa del Rey, en el Estadio Cívitas Metropolitano. En España, podrás seguir el partido a través de Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones, a partir de las 9:00 p.m. Mientras que en Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports y comenzará a las 3 de la tarde.

Atlético Madrid vs. Sevilla por la Copa del Rey. (Foto: AFP)





