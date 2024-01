El fervor que desató Cristiano Ronaldo en China alcanzó niveles que no se habían experimentado en décadas en la nación asiática. El astro aterrizó en el país el domingo 21 de enero con la agenda de participar en un par de encuentros amistosos con clubes locales. No obstante, la euforia se vio truncada prematuramente, pues, este martes, el Al Nassr, mediante sus redes sociales, anunció de forma inesperada la cancelación de los compromisos previstos contra el Shanghai Shenhua y el Zhejiang, debido a una lesión de ‘CR7’.

La travesía de Al Nassr por tierras chinas no concluyó con alegría. El equipo enfrentó jornadas desafiantes, tras la intensa expectación causada por el ‘Comandante′. Multitudes de aficionados que sitiaron el hotel donde se hospedaba el conjunto de Riad provocaron la cancelación de la conferencia de prensa del técnico Luis Castro. Similar destino corrió la sesión de entrenamientos, que también se vio afectada.

Ahora, la situación se complica con la cancelación de los juegos previstos. Los organizadores de los eventos habían establecido encuentros en la ciudad de Shenzhen para que el cuadro saudí se midiera contra el Shanghai Shenhua y el Zhejiang FC los días 24 y 28 de enero, respectivamente. Frente a esto, Al Nassr publicó un anuncio en el que, sin especificar las causas de esta decisión, aseguraron que el motivo de la cancelación estaba fuera del alcance del club.

Posteriormente, fue el mismo Ronaldo quien se dirigió a la prensa en China, donde reveló haberse lesionado, lo que le imposibilita jugar. Aun así, destacó que la situación no implica una cancelación de los encuentros, sino más bien un aplazamiento de los mismos. “En el fútbol hay cosas que no puedes controlar. En 22 años no he tenido muchas lesiones, así que estoy muy triste porque Al Nassr y yo vinimos a disfrutar de esta gira”, manifestó el portugués.

De otro lado, según informó la prensa china, además de garantizar la devolución del importe de todas las entradas, que se vendieron por completo en cuestión de minutos, así como otros gastos de desplazamientos, los promotores de los eventos deportivos también informaron que están en proceso de negociación para establecer una nueva fecha para los enfrentamientos contra Al Nassr.





¿Qué lesión tiene Cristiano Ronaldo?

En un principio, los responsables de los juegos de la gira asiática del Al Nassr afirmaron que “debido a la condición física de Cristiano Ronaldo”, el portugués “no estaría en condiciones de jugar”, lo que llevaría a la cancelación de los compromisos. Más tarde, medios de comunicación árabes y chinos informaron que ‘CR7’ experimentaría una lesión muscular leve en el gemelo izquierdo, ocurrido durante un entrenamiento, lo que resultó en su exclusión. De momento, Al Nassr todavía no ha brindado más detalles.

¿Cristiano Ronaldo llegará al partido contra Lionel Messi e Inter Miami?

El enfrentamiento entre Al Nassr vs. Inter Miami está programado para el próximo jueves 1 de febrero en el Kingdom Arena de Arabia Saudita. El enfoque principal de este partido se centraba en otro enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Sin embargo, debido a la reciente lesión reportada de ‘CR7’, es altamente improbable que llegue al duelo contra el argentino. Medios árabes han informado que la lesión del portugués podría mantenerlo fuera de las canchas durante al menos dos semanas.

¿Cuál fue el último enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Messi?

El último enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tuvo lugar el 19 de enero de 2023. En esa jornada, se encontraron en un partido amistoso entre el PSG y el Riyadh XI, un equipo conformado por jugadores de Al Nassr y Al Hilal, en el King Fahd International Stadium de Arabia Saudita. Durante ell juego, el conjunto de la ‘Pulga’, quien anotó un gol, derrotó al del ‘Bicho′ (anoto 2 tantos) por un marcador de 5-4.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi compartieron en un duelo amistoso en Arabia Saudita, el 19 de enero de 2023. Foto: Agencias.





