Con la transmisión de América TV, Movistar Deportes, Win Sports y El Canal del Fútbol (ECDF), se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 3 de marzo por las de la Copa del Rey 2025-26. Hay que recordar un detalle importante: desde inicios del 2025, DSports (DIRECTV y DGO) ya no tienen los derechos para transmitir esta competición del fútbol español, sin embargo, en Latinoamérica diversas cadenas televisivas locales los adquirieron. El compromiso tendrá lugar en el Spotify Camp Nou y, según el horario de países como Perú, Colombia y Ecuador, comenzará a las 3:00 p.m., con dos horas más en Argentina y seis más en España. ¡No lo busques por Fútbol Libre TV!

Se define a uno de los finalistas entre Barcelona vs. Atlético de Madrid, en la Copa del Rey. (Video: FC Barcelona)
