Desde el Spotify Camp Nou, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por , en el duelo válido por la trigésima primera jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en DSports, canal que podrás ver desde DIRECTV, además del acceso de pago en DGO. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 11 de abril desde las 11:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España).

DIRECTV transmitirá el partido entre Barcelona vs. Espanyol. (Video: FC Barcelona)
DIRECTV transmitirá el partido entre Barcelona vs. Espanyol. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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