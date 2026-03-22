Desde el Spotify Camp Nou, juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por , en el duelo válido por la vigésima novena jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en DSports, canal que podrás ver desde DIRECTV, además del acceso de pago en DGO. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 22 de marzo desde las 8:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

DIRECTV transmite el partido entre Barcelona vs. Rayo Vallecano. (Video: FC Barcelona)
DIRECTV transmite el partido entre Barcelona vs. Rayo Vallecano. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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