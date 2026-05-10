Desde el Spotify Camp Nou, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por , en el duelo válido por la trigésima quinta jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en DSports, canal que podrás ver desde DIRECTV, además del acceso de pago en DGO. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 10 de mayo desde las 14:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España).

Por la jornada 35 de LaLiga, Barcelona vs. Real Madrid chocan vía DIRECTV, DSports, DGO, Movistar LaLiga y DAZN. (Video: FC Barcelona)
Por la jornada 35 de LaLiga, Barcelona vs. Real Madrid chocan vía DIRECTV, DSports, DGO, Movistar LaLiga y DAZN. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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