La Copa Mundial FIFA 2026 está lista para comenzar y todas las miradas apuntan al Estadio Azteca, donde México y Sudáfrica protagonizarán el partido que abrirá oficialmente el torneo más importante del fútbol. El Tri tendrá la responsabilidad de inaugurar la primera edición mundialista con 48 selecciones participantes frente a una selección sudafricana que buscará sorprender desde la jornada inicial del Grupo A. El encuentro se disputará este jueves 11 de junio, a partir de las 16:00 horas de Buenos Aires (15:00 ET / 12:00 PT) , en un escenario cargado de historia que volverá a convertirse en el centro de atención del deporte mundial.

¿Quieres ver el debut de México en tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV desde Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma online de DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el partido inaugural del Mundial 2026.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, México vs. Sudáfrica por la Copa Mundial FIFA 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV en los países de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela para disfrutar de la cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026. De esta manera, podrás seguir todas las incidencias del partido entre México y Sudáfrica correspondiente a la primera jornada del Grupo A.

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¿Cómo ver DIRECTV GO (DGO) ONLINE, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible seguir la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 entre México y Sudáfrica desde cualquier lugar con acceso a Internet. El servicio está disponible para teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV compatibles.

Para acceder a la plataforma es necesario contar con una suscripción activa y descargar la aplicación DGO desde Google Play Store para dispositivos Android o desde App Store para equipos Apple. También se puede ingresar directamente desde navegadores web compatibles.

La plataforma ofrecerá la cobertura completa del encuentro, incluyendo la previa, el análisis y las incidencias del debut mundialista de la selección mexicana.

México vs. Sudáfrica: horario, TV y dónde ver en vivo el partido inaugural del Mundial 2026

Horario : 16:00 horas de Buenos Aires; 14:00 horas de Colombia; 13:00 horas del Centro de México

: 16:00 horas de Buenos Aires; 14:00 horas de Colombia; 13:00 horas del Centro de México Partido : México vs. Sudáfrica, por la jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026

: México vs. Sudáfrica, por la jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026 Fecha : Jueves 11 de junio de 2026

: Jueves 11 de junio de 2026 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV GO (DGO)

: DIRECTV GO (DGO) Estadio: Estadio Azteca de Ciudad de México (México)