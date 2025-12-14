DIRECTV transmite el vs. Alavés (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) desde el Estadio de Mendizorroza, este domingo 14 de diciembre, en el marco de la fecha 16 de , desde las 3:00 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales podrás verlo? Si estás en Latinoamérica, podrás seguirlo por ESPN y Disney Plus, mientras que si estás en España debes buscarlo a través de Movistar LaLiga y Plus. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs. Alavés por LaLiga 2025 | VIDEO: Deportivo Alavés TV
