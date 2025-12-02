Real Madrid vs. Athletic Club se enfrentan por la jornada 19 de LaLiga 2025-26, este miércoles 3 de diciembre del 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio San Mamés (Bilbao, España), donde los dirigidos por Xabi Alonso están obligados a ganar para recuperarse de su último empate por 1-1 ante el Girona. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El Athletic llega con confianza tras su última victoria en LaLiga ante Levante (2-0), lo que le dio oxígeno justo antes de este duelo clave ante los de Xabi Alonso. Aun así, sus resultados recientes han sido mixtos, lo que obliga los obliga a recomponerse con solidez defensiva para recibir a uno de los candidatos a ganar LaLiga, pese a que no atraviesa por un buen presente.

Real Madrid, por su parte, acusa un pequeño bache de resultados. En las últimas fechas ha sufrido tres empates consecutivos en campeonato local, lo que le ha generado presión para recuperar la senda del triunfo. Xabi ha reconocido la urgencia de recuperar regularidad, sobre todo de cara a partidos complicados como este.

Las bajas condicionan un poco el armado de ambos equipos. El equipo vasco arrastra ausencias sensibles, mientras que el Madrid deberá atar detalles defensivos: la fragilidad atrás ha sido un punto débil en partidos recientes, lo que no pasa desapercibido para sus rivales.

En términos ofensivos, Real Madrid cuenta con piezas de peso: su ataque ha mostrado poderío, aunque la efectividad a veces falla. Jugadores clave como Kylian Mbappé o Vinícius Júnior podrían ser determinantes si logran romper el cerrojo defensivo bilbaíno. Por su parte, el Athletic puede encontrar en la presión alta, la garra de su mediocampo y los espacios en transiciones sus armas.

Históricamente, los duelos entre Athletic y Real Madrid en San Mamés han sido intensos —llenos de vértigo, rivalidad y sorpresas—, lo que agrega un plus de expectativa. El local, con su estadio y su hinchada, tiene recursos para complicar, mientras que Madrid llega con la necesidad de sumar para no despegarse de los líderes.

Tácticamente, se prevé que Athletic intente mantener orden defensivo, cerrar espacios e intentar golpear en la salida o a balón detenido. Real Madrid, consciente de la urgencia, probablemente busque dominar la posesión, generar profundidad por las bandas y volcársele al arco rival desde el inicio.

Un punto clave será el control emocional. San Mamés suele sentirse como una caldera y la presión puede jugar en contra del visitante si no gestiona bien momentos adversos. En tanto, Athletic debe manejar también la ansiedad: debe encontrar equilibrio entre agresividad y calma para no entregar ventajas.

Real Madrid vs. Athletic Club: canales de TV

El partido entre Real Madrid vs. Athletic Club se disputará en el Estadio San Mamés, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga y DANZ. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Real Madrid vs. Athletic Club: horarios del partido

El encuentro entre Real Madrid vs. Athletic Club está programado para este miércoles 3 de diciembre desde la 1:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 3:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; mientras que en España a las 7:00 p.m.

TE PUEDE INTERESAR